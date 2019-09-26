Как ЦРУ использовало животных и птиц для разведки на территории СССР

За океаном на днях рассекретили документы о том, как ЦРУ использовало в холодной войне против СССР животных и птиц: ученые готовили из них шпионов и диверсантов.

- Документы относятся к 60 - 70?м годам ХХ века, - говорит писатель, историк спецслужб Геннадий Соколов. - Разумеется, гриф «совершенно секретно» сняли не со всех файлов, что-то остается тайной до сих пор. А некоторые раскрытые ныне «тайны» были известны и ранее. Например, операция Acoustic Kitty («Акустическая кошечка»), на которую за несколько лет было потрачено примерно 20 миллионов долларов. Мы рассказывали о ней в «Комсомолке». Напомню, ЦРУ в начале 60-х планировало запустить в посольство СССР в Вашингтоне мурку-«шпиона», чтобы та подслушивала разговоры советских дипломатов. В случае успеха хвостатых агентов собирались внедрять и на другие объекты по ту и эту стороны океана. Секретный проект возглавил талантливый ученый Боб Бейли, прежде работавший на Пентагон. Он смог научить кошек слушать и различать человеческие голоса. К проекту подключили известного отоларинголога Робина Микелсона, одного из изобретателей улиткового импланта для слабослышащих. Команда Бейли в конце концов создала идеального шпиона на четырех лапах. Под наркозом кошечке вмонтировали в ухо микрофон. Комплект приборов для записи и передачи информации - в грудную клетку. Антенну - в хвост. Движением кошечки налево, направо, вперед, назад управляли с помощью ультразвука.

Первые эксперименты оказались успешными. Перед запуском в советское посольство «акустическая кошечка» должна была пройти последнее испытание - в вашингтонском парке пробраться к скамейке и записать, о чем беседуют двое мужчин. Но до заветной скамейки «шпион» не дошел. Кошку насмерть сбило проезжавшее мимо такси. Секретный проект прикрыли.

Голуби передавали секретные донесения

- Неуправляемость хвостато-пернатых «шпионов» стала главной проблемой орнитологов-зоологов ЦРУ, которые вели в те годы эксперименты на земле, в воздухе и под водой, - продолжает Геннадий Соколов.

- Ничего себе масштабы!

- Да, было три основных направления: кошки-собаки, дельфины, птицы.

О провале «акустической кошечки» я уже сказал. О собаках известно совсем мало. Вроде бы псам пытались вживлять особую систему стимуляции мозга, чтобы руководить их поведением на расстоянии. Но все засекречено до сих пор.

Самым перспективным стал в годы холодной войны проект с птицами.

На голубя при помощи ремешка крепилась камера. Фото: cia.gov

- Но ведь они по умственному развитию стоят ниже кошек и собак.

- Зато хорошие агенты ЦРУ (смеется). В опытах использовали ворон, попугаев, соколов... С помощью перелетных птиц собирались вести разведку над территорией СССР. Определять миниатюрной аппаратурой, не испытывал ли Советский Союз химическое оружие и т. д. Ворон тренировали для подбрасывания подслушивающих жучков в здания через открытые окна. На цель их наводили красным лучом лазера.

Но главный упор ЦРУ сделало на почтовых голубей. Поскольку они за сотни километров всегда находят дорогу к дому.

- Это их свойство было известно еще в древности! С помощью голубиной почты шпионы давно передавали секретные сообщения.

- Скажу больше! В годы Второй мировой в британской разведке целый отдел - MI14 (d) - занимался голубями. В особых контейнерах птиц сбрасывали с самолетов на парашютах в тыл врага. На оккупированные гитлеровцами территории Европы. Британские разведчики или местные подпольщики отправляли с голубями назад в Англию секретные донесения. Этот дедовский метод считался более надежным, чем радиостанции, которые фашисты быстро пеленговали. Более тысячи голубей успешно выполнили свою разведмиссию, вернувшись на Туманный Альбион с ценными сведениями. Разведка даже подготовила большой доклад Черчиллю на основе данных, переданных с голубями группой подпольщиков под кодовым названием «Леопольд Мстительный».

Фотосъемка с неба

После войны британцы прикрыли свой секретный «голубиный отдел». А ЦРУ, наоборот, в 70-х годах затеяло операцию под кодовым названием Tacana. Рассекреченный ныне документ ЦРУ гласит: «Деятельность в рамках Tacana необходимо рассматривать как проект особой важности для разведки Соединенных Штатов. Доступ к информации о программе Tacana будет ограничен абсолютно минимальным числом лиц».

- Из-за чего вдруг такая секретность?

- Из-за особой миссии сизарей, неслыханной в прежние века. Фотосъемка секретных объектов противника с воздуха.

- Типа современного дрона-беспилотника?

- Именно. Пятиграммовым ремешком к птице прикрепляли 35-граммовую фотокамеру. На высоте за 4 минуты она автоматически делала пару сотен снимков. Судя по экспериментам, половина снимков была качественнее, чем фотографии с тогдашних спутников-шпионов. Испытания крылатых разведчиков проходили в реальных условиях: над авиабазой Эндрюс, тюрьмой и военно-морскими верфями в США. Заодно ЦРУ опробовало методы, как лучше доставлять крылатых разведчиков ближе к объекту и выпускать на задание. Оказалось, лучшие варианты - из открытого окна автомобиля на скорости под 80 км/час, отверстия в днище авто на стоянке либо из-под толстого пальто агента.

Во время опытов в Штатах была реальная опасность, что крылатый «шпион с камерой» попадет в руки рядового американца и общественность поднимет шум: дескать, правительство США следит за собственным народом. ЦРУ разработало легенду прикрытия на случай провала «агента»-сизаря. Но обошлось без проколов. Зато были потери. Несколько голубей со снаряженной аппаратурой пропали. На одного напал ястреб. «Агент» спасся, но потерял камеру. А она стоила 2 тысячи долларов. Большие деньги по тем временам.

В рамках проектов Oxygas и Chirilogy ЦРУ выясняло, можно ли обучить дельфинов размещать взрывчатку на судах, расставлять гидроакустические буи в советских портах или сопровождать подводные лодки, чтобы собирать их акустические характеристики. Фото: GETTY

«Ленинградская операция»

После успешных испытаний в Штатах ЦРУ в сентябре 1976 года решило доставить голубей в СССР и выпустить в Ленинграде над верфями, где строили атомные подлодки. Выполнив задание, «шпионы» должны были улететь в Финляндию.

Чем закончилась «ленинградская операция» и были ли другие голубиные «шпионские миссии» в Советском Союзе, ЦРУ все еще держит в секрете.

Впрочем, в Штатах сейчас утверждают: «ни одна из программ по ряду технических и иных причин так и не стала действующей».

Полагаю, так оно и есть. Современные методы прослушки, съемка из космоса, с дронов и прочие технические способы съема информации на грани фантастики дают сегодня куда больший эффект и гарантии надежности, секретности, чем экзотические «шпионы» в зверином и птичьем обличье. Типа «акустической кошечки», сгинувшей под колесами такси.

А КТО ЕЩЕ?

Дельфинов-подрывников готовили для нападения на корабли

Из умных дельфинов на секретной базе Ки-Уэст (штат Флорида) пытались готовить диверсантов и разведчиков. «Диверсант»-камикадзе, обвязанный взрывчаткой, должен был подрывать вражеские суда в открытом море либо объекты в портах противника. «Разведчик» со специальной аппаратурой, закрепленной на туловище, - фиксировать движение советских атомных подлодок, следы радиоактивного, химического загрязнения воды и т. д. Дельфины в экспериментах хорошо работали с привычными им тренерами, но выполнять команды незнакомых сотрудников ЦРУ не хотели.

Такой рисовалась американцам дельфинья армия. Фото: cia.gov

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

Школьные гаджеты: разбираемся, какие устройства можно использовать на уроках

С 1 сентября вступило в силу ограничение на мобильники на уроках. Носит оно рекомендательный характер, но рекомендации отправлены во все регионы и подписаны сразу тремя ведомствами: Роспотребнадзором, Рособрнадзором и Министерством просвещения.

Вызвана инициатива прежде всего исследованиями в области физиологии и здоровья детей. И зарубежные, и российские авторы работ указывают, что повышенное использование мобильных и иных гаджетов не приносит ничего хорошего детскому организму. Есть и обширный международный опыт. Так или иначе, использование мобильных на уроках ограничено во многих странах, среди которых Франция, Бельгия, Сингапур, Австралия, Великобритания.

- Внимание ребят во время урока должно быть сконцентрировано на учебном процессе, и мобильные зачастую просто отвлекают от этого, - прокомментировала это решение министр просвещения Ольга Васильева. - Мы будем смотреть, как внедряются рекомендации в регионах, на местах, методически сопровождать эту работу, чтобы она не вызвала каких-то неудобств.

- Если возникнет какая-то экстренная ситуация, то она, конечно, будет решаться сразу, - заявила министр.

Инициативу поддержала и детский омбудсмен Анна Кузнецова:

- Это нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год, - считает уполномоченный по правам ребенка в РФ. - Но будут и исключения из правил, например, для детей, которые нуждаются в таких устройствах по состоянию здоровья.

Впрочем, запрет на мобильники в классе вовсе не означает, что школы окажутся вне цифровых возможностей. Напротив, в учебных заведениях создается электронная среда, прежде всего на базе проекта «Российская электронная школа», а в национальном проекте «Образование» развитию цифровой среды в образовательном процессе посвящен отдельный федеральный проект. Она поможет связать вместе все школьные процессы: от ведения электронного журнала до онлайн-сценариев уроков и облачной бухгалтерии.

- К «Российской электронной школе» уже сейчас подключились многие регионы, - уточняет Ольга Васильева. - Она дает возможности каждому ребенку получить качественное образование. Это и полный курс уроков по всем предметам, которые составляли лучшие учителя страны, и учебные материалы, виртуальные лаборатории, и экскурсии по музеям. И наша задача сейчас - провести широкополосный интернет в каждую школу и обеспечить техническое оснащение, чтобы подключить каждый регион к этому проекту.

Ксения АЛЕКСАНДРОВА

ТЕХНОЛОГИИ

Смартфон с функцией ангела-хранителя

Почему операторы связи принялись развивать сервисы и услуги для людей старшего поколения

В 2018 году число пенсионеров в России превысило 46 млн человек (при населении страны 146 млн). Однако долгое время люди зрелого возраста держались от цифровых технологий на расстоянии вытянутой руки, считая гаджеты и сервисы забавой для молодежи.

Однако в последнее время в ситуации наметился знаковый перелом. Возрастные потребители все активнее превращаются в полноправных участников цифровой революции. По данным аналитиков, сегодня в России смартфоном владеют 42% граждан старше 65 лет. А по интернету гуляют 31 миллион пользователей старше 55. Выяснилось, что люди cеребряного возраста охотно общаются с друзьями и родственниками в соцсетях и активно «серфят» во Всемирной паутине.

Поэтому в тарифных линейках разных компаний стали появляться новые сервисы и услуги, которые выступают в роли помощников для пожилых людей.

Например, большим подспорьем для возрастных клиентов (и не только!) являются медицинские сервисы. Подписка на них дает возможность консультироваться по телефону с терапевтом или получить заключение узкопрофильного специалиста.

Другая линейка интересных приложений учитывает особенности возрастной физиологии. Для людей с ослабленным зрением разработали, в частности, такое приложение, как «Определитель купюр». Достаточно поднести банкноту к камере смартфона, и умная техника тут же озвучит номинал. А для тех, кто еще и плохо слышит, информация доводится в режиме вибрации: разным купюрам соответствуют разные режимы вибрации.

Люди старшего поколения по достоинству оценили и возможности смартфона в качестве надежного помощника при навигации в городе. Трудно подсчитать, сколько времени и нервов могут сберечь сервисы, которые не только строят детальный маршрут от точки А до точки Б, подсказывают расписание автобусов, но и в режиме реального времени показывают на экране, в какой точке маршрута этот автобус находится. А главное, пожилые люди перестают быть невольными затворниками городских квартир и лавочек у подъезда.

Но что делать, если вы опасаетесь, что свобода передвижений может сыграть с вашими пожилыми родственниками злую шутку? Ведь с возрастом у человека могут возникнуть проблемы с памятью и ориентацией в пространстве. Тогда поможет сервис, работающий в режиме локатора. В любую минуту будете знать точное местоположение человека, нуждающегося в вашей заботе.

Владимир БОРИСОВ.

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