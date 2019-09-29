Мцыри заразился от барса бешенством, а у Кисы Воробьянинова был цирроз печени

Поднимите руки, кто перечитывал русскую классику летом. Начался учебный год, и вместе с детьми-школьниками нам придется открывать тома Лермонтова, Пушкина, Достоевского. А там на самом деле масса интересного. Возьмем хоть вот болячки. Чем только не хворали персонажи нашей литературы! Отчасти потому, что некоторые большие писатели были врачами по первой профессии. «Медицина моя законная жена, а литература - любовница», - говорил Чехов, пририсовывая очередному персонажу живописный туберкулез. Мы разобрали самые интересные случаи литературных заболеваний, попросив их прокомментировать врача-терапевта и автора просветительских книг Ольгу КАЩУБИНУ.

А. С. Пушкин

Пациент: Евгений Онегин.

История болезни: в высшем свете больной долго ведет беспорядочную половую жизнь, предается пищевым излишествам, злоупотребляет алкоголем.

...Недуг, которого причину

Давно бы отыскать пора,

Подобный английскому сплину,

Короче: русская хандра

Им овладела понемногу;

Он застрелиться, слава богу,

Попробовать не захотел,

Но к жизни вовсе охладел.

Диагноз и как лечили бы сегодня: очень похоже на клиническую депрессию. Налицо все признаки: ухудшение настроения, любимые занятия не приносят удовольствия, меняется аппетит. Сегодня депрессия - крайне популярный на Западе диагноз (в то время как в России психиатрические заболевания по-прежнему клеймо на всю жизнь). Лечение может включать сеансы психотерапии, назначение антидепрессантов и другие меры.

М. Ю. Лермонтов

Пациент: Мцыри, герой одноименной поэмы.

История болезни: герой сбегает из монастыря, скитается, сражается с барсом: «Ты видишь на груди моей // Следы глубокие когтей». После схватки еще некоторое время бродит по лесу. Затем у него поднимается температура, его «палит огонь безжалостного дня». Монахи находят Мцыри в бреду, он при смерти.

Он страшно бледен был и худ,

И слаб, как будто долгий труд,

Болезнь иль голод испытал.

Он на допрос не отвечал

И с каждым днем приметно вял.

Диагноз и как лечили бы сегодня: можно предположить, что герой погибает от бешенства. Во-первых, на это указывает факт нападения дикого животного (обычно они боятся людей). Во-вторых, при бешенстве могут наблюдаться лихорадка, беспокойство, светобоязнь (его «палит огонь безжалостного дня»), бред. Через несколько дней возбужденное состояние сменяется апатией, параличом, а затем наступает смерть. Лечения бешенства с момента появления первых симптомов не существует и сейчас. Но своевременная вакцинация могла бы спасти героя, живи он в XXI веке.

Л. Н. Толстой

В произведениях Льва Николаевича персонажи умирают довольно часто и иногда при загадочных обстоятельствах. Толстой не любил докторов и чурался описывать симптомы болезней. Мы выбрали наиболее внятный случай из романа «Война и мир».

Пациент: граф Кирилл Владимирович Безухов, отец Пьера Безухова.

История болезни: старый граф получает «удар», потом еще один. Пьер застает отца, пережившего уже два «удара». «Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился, (...) из перекривленного рта послышался неясный хриплый звук».

Диагноз и как лечили бы сегодня: в старину ударами называли инсульты, и похоже, что после нескольких приступов острого нарушения мозгового кровообращения граф умер еще от одного, уже фатального. На это указывает перекошенный рот. В современном мире больному загодя назначили бы препараты, замедляющие атеросклероз, разжижающие кровь, возможно - установили бы стент в сонную артерию. Впрочем, и сегодня смертность от инсультов в России довольно высока, это наряду с инфарктом основная причина смерти наших граждан.

Ф. М. Достоевский

У героев Федора Михайловича - целый «супермаркет» болячек. И туберкулез, и лихорадка, и эпилепсия... Вот лишь один пример.

Пациент: князь Мышкин из романа «Идиот».

История болезни. Автор описывает припадок князя: «От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого конца лестницы». А так Мышкин сам пересказывает мнение о себе швейцарского врача: «Он сказал мне, (...) что я сам совершенный ребенок, (...) что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил».

Диагноз и как лечили бы сегодня: князь (как и сам Достоевский) страдает эпилепсией. Это заболевание может быть как самостоятельным, так и симптомом более сложного неврологического нарушения, возможно, врожденного. Для эпилептиков «со стажем» характерны изменения личности, правда, обычно речь идет о чертах, противоположных тем, что наблюдались у Мышкина. Например, о чрезмерной подозрительности, эгоцентризме, педантизме, вспышках ярости. Сейчас эпилепсию лечат с помощью противосудорожных препаратов, которые предотвращают возникновение новых приступов.

А. П. Чехов

Пациент: Коврин из повести «Черный монах».

История болезни: «У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такою же болезнью десять лет, даже больше; и доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить». Через некоторое время Коврин умирает.

Диагноз и как лечили бы сегодня: у Коврина туберкулез легких. Кровохарканье - типичный его симптом, свидетельствующий о распаде легочной ткани. Часто туберкулезом болели члены одной семьи (заражая друг друга). Сейчас его лечат сильными антибиотиками, иногда очаги инфекции удаляются хирургически.

М. А. Булгаков

Пациент: Воланд, герой романа «Мастер и Маргарита».

История болезни: герой сам о себе: «...я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах...» А вот еще: «Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу».

Диагноз и как лечили бы сегодня: вероятно, у Воланда - хроническая гонорея. Есть намек на то, что его заразила женщина. Не всем известно, что гонорея поражает не только половые, но и другие органы, в том числе и суставы. Артрит коленного сустава, вызванный гонококками, - типичное проявление хронической гонореи у мужчин. Что до перекошенного лица - возможно, это последствие другого заболевания, третичного сифилиса. Он же, впрочем, мог вызвать и сифилитический гонит - воспаление коленного сустава. Лечение и сифилиса, и гонореи в современном мире одинаковое - антибиотиками.

И. Ильф и Е. Петров

Пациент: Киса Воробьянинов, «Двенадцать стульев».

История болезни: «Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что 52 года не шутка и что погода нынче сырая. (...) Глаза у Воробьянинова были страдальческие. Пенсне не скрывало резко обозначавшихся мешочков. (...) Ипполит Матвеевич сильно похудел, и у него стала побаливать печень».

Диагноз и как лечили бы сегодня: вероятно, этот персонаж страдал циррозом печени. Для заболевания характерны слабость, чувство тяжести в животе, похудение. Возникновение отеков (в том числе в виде мешков под глазами) и сосудистых звездочек тоже типично для печеночной недостаточности. Самый эффективный метод лечения цирроза - пересадка печени. Остальные меры носят симптоматический характер, обратить вспять поражение печени на стадии цирроза невозможно.

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