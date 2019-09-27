Советские настольные игры: Чапаев, поддавки или солдатики

У школьников прошлого не было компьютеров, мобильных телефонов и игровых приставок. Но это вовсе не означало, что им в дождливую осеннюю пору нечем было развлечься. Мы попросили слушателей программы «Дежавю» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) вспомнить, какие домашние игры были у них в ходу.

Шашки и шахматы

Обычная шахматная доска имелась, наверное, в каждом доме. И если шахматы предполагали один вариант игры, то с шашками было где развернуться. С ними можно было играть в:

- обычные русские шашки;

- поддавки, то есть требовалось постоянно отдавать на съедение свои шашки. Побеждал тот, кого съели раньше;

- чапаева, или щелбанчики, - азартная игра, когда игрок своей шашкой щелчком должен был выбить с доски шашку соперника. При этом твоя должна была удержаться на доске;

- уголки. Помните их? Задача - все шашки из своего квадрата переместить на то место, где был квадрат соперника. Кто быстрее справился, тот победил.

Карты

Любой подросший ребенок знал правила подкидного или переводного дурака.

Популярны были также девятка, акулина, пьяница. В пьянице карты раздавались поровну, и каждый игрок выкладывал по одной. У кого карта старше, тот забирал все выложенные карты себе. При этом туз бил всех, а шестерка - туза. Пьяницей оставался игрок, у которого в итоге не оставалось ни одной карты.

С фишками и клюшками

У настольных игр, которые продавали в коробках, была похожая структура - игровое поле. Фишки ставятся на «Старт», а дальше кидается кубик. Кто быстрее дошел до конца, тот и молодец. Разно-образие было лишь в ловушках на карте. Попав на ту или иную клетку, можно было либо пропустить ход, либо вернуться назад, либо скакнуть на десяток ходов вперед, получая внушительный отрыв от соперника.

Куда интереснее были игры типа настольного футбола, хоккея или баскетбола. Тут рубились не на жизнь, а на смерть. Страсти кипели, шайбы вылетали за пределы поля.

Примерно такой же азарт был у играющих в настольный бильярд.

Ковбои против матросов

Чтобы играть в солдатиков, и друзья были не нужны. Особенно если этих самых солдатиков было достаточное количество, чтобы у себя на полу устроить реконструкцию Бородинского сражения. В битве обычно были смешаны времена и эпохи так, что любой бы историк за голову схватился. С одной стороны - викинги, ковбои, крестоносцы и несколько единиц техники. С другой - индейцы, пластмассовые красноармейцы на лошадях, железные солдаты Советской армии. Впереди матрос, размахивающий гранатой.

Чаще всего солдатики были однотонными и плоскими.

Дополнялось это все машинками, кранами, кубиками... Получался прекрасный в своем разнообразии милитаристический винегрет.

Домино и лото

Домино вообще-то считалось взрослой игрой. Но иногда, как вспоминали слушатели, играли и в него. И там тоже были свои вариации игр.

Лото, с одной стороны, семейная игра, когда за столом собирались представители разных поколений. Но иногда играли в него и без взрослых. Более того - на деньги. По копейке или две за игру.

ЧТО ЕЩЕ

- Немецкая железная дорога.

- Гонки на радиоуправляемых машинках.

- Игра «За рулем».

- Мишень и лук с присосками. В более продвинутом варианте - световой пистолет и мишень.

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