2019-09-24T18:02:15+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": Нарисуем - будем... знать

Изобразите свой идеальный дом и узнайте больше о своем характере
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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- Главное - чтобы в доме углов не было и меня было некуда поставить!- Главное - чтобы в доме углов не было и меня было некуда поставить!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В психологии дом - это начало начал. И по тому, какой идеальный дом вы рисуете в своем воображении, можно многое рассказать о ваших потребностях, желаниях и мечтах. Возьмите лист бумаги и карандаш. Лист должен быть без разлиновок и клеточек. Рисовать лучше одним простым карандашом.

Нарисовали? А теперь объясняем, что каждая из деталей нарисованного жилища означает.

Само здание

Дом старый, небольшой. Человек готов пренебречь своими интересами ради другого. Готов пожертвовать собственным комфортом ради того, чтобы выглядеть лучше в глазах окружающих.

Дом вдали - постоянное чувство отвергнутости, возможно, возникшее из-за недолюбленности в детстве.

Дом вблизи - открытость, доступность, гостеприимность.

Проекция сверху вместо самого дома - серьезный душевный конфликт, человек что-то в себе отвергает.

Окна

Высокие окна рисуют люди, уверенные в себе, знающие цену себе и своему слову.

Большие окна говорят о созерцательности, наблюдательности и стремлении к новым знаниям и впечатлениям, тяге к языкам. Кстати, о том же говорят и антенны на крыше.

Если окна маленькие или зашторенные - у человека острая потребность что-то скрыть, возможно, имеется тайна, о которой он боится говорить.

Супернарядные занавески говорят о демонстративности автора рисунка, его желании покрасоваться.

Цветы на окнах выдают наличие у автора какого-то запрятанного таланта, который он либо боится раскрыть, либо демонстрирует, но не находит признания у окружающих.

Пустые окна (без занавесок, рам) свидетельствуют об эмоциональном выгорании, равнодушии, а быть может, и зарождающейся депрессии.

Окна с решетками - человеку явно не хватает смелости, чтобы жить так, как он хочет. Автор - раб чувства долга.

Крыша и труба

Тщательно прорисованная крыша (черепички, кирпичи, остов) - знак того, что автор хочет все держать под контролем, пунктуален, не любит несобранности в других. Порой опасается того, кто главнее, поэтому старается всегда сделать все идеально.

Крыша нарисовано условно, в общих чертах - автор привык к быстрым результатам и благодаря высокой коммуникабельности и обаянию может их получать. А вот если не получает - сильно разочаровывается.

Любые украшения на крыше (флюгеры, флажки) - потребность продемонстрировать свои интеллектуальные способности, образование и эрудицию. Потому что крыша - это голова.

Труба на доме говорит о степени эмоциональности, выходе каких-то чувств. Поэтому когда труба есть, а дыма нет - это свидетельство контроля, чрезмерной сдержанности.

Умеренный дым говорит о здоровой, крепкой психике, терпеливости.

Сильный дым демонстрирует гнев, раздражение. Человеку либо нужен отдых, либо помощь психолога.

Двери

Дверь - это показатель того, как человек умеет выстраивать связи с другими.

Дверь, нарисованная на доме, говорит о высокой степени общительности человек и умении дружить.

Дверь с высоким крыльцом - человек избирателен при выборе знакомых.

Узкое крыльцо свидетельствует о том, что человек заставляет людей, которые с ним хотят сблизиться, пройти через какие-то испытания. Претендент на дружбу, переходя со ступеньки на ступеньку, словно сдает экзамен.

Проработанное, подробно нарисованное крыльцо говорит о страхах и негативных установках, быть может, человека обижали в прошлом, и теперь он боится сближаться с людьми.

Дверь, нарисованная сбоку, раскрывает в авторе рисунка избирательность. Делиться сокровенным он готов только с очень близкими людьми, у него не бывает больше одного-двух друзей.

Двери нет («а дверь там, на заднем фасаде») - высокая степень замкнутости, недоверие, во всем видятся подвох и опасность.

Дверь непропорционально маленькая или так нарисована, что невозможно в нее войти - свидетельство какого-то комплекса, который не дает счастливо жить.

Дверь как решетка - автор рисунка нуждается в дополнительной защите. Быть может, недавно в его жизни случилась психотравма, которая сделала настолько больно человеку, что он готов отгородиться от мира.

Фон вокруг

Тучи - неконтролируемая тревога, опасения, депрессия.

Забор, контур земли - незащищенность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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