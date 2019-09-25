2019-09-24T18:09:37+03:00
Дом. Семья

И смех, и мех

Самые забавные кадры из жизни животных со всего мира [фото]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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«Смеется над лисами». Автор: Vicki-Jauron«Смеется над лисами». Автор: Vicki-Jauron

С помощью этих смешных фото участники ежегодного конкурса «Фотографии дикой природы» (Comedy Wildlife Photography Awards) пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных. В 2019 году в финал попали 40 работ. Победитель будет объявлен 13 ноября. Автор лучшего снимка получит недельное сафари в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. Организаторы конкурса говорят, что в этом году решение членов жюри будет особенно сложным: подборка получилась самой смешной и необычной за последние годы.

«Семейные разборки». Автор: Vlado-Pirsa

«Семейные разборки». Автор: Vlado-Pirsa

«Неудачный день для волос». Автор: eric-keller

«Неудачный день для волос». Автор: eric-keller

«Он прямо позади меня?». Автор: Anthony-N-Petrovich

«Он прямо позади меня?». Автор: Anthony-N-Petrovich

«Утро понедельника». Автор: Eric-Fisher

«Утро понедельника». Автор: Eric-Fisher

«Прошу прощения». Автор: James-Vodicka

«Прошу прощения». Автор: James-Vodicka

«О, приветик!». Автор: Kevin-Sawford

«О, приветик!». Автор: Kevin-Sawford

«Звериный батл». Автор: Thomas-Mangelsen

«Звериный батл». Автор: Thomas-Mangelsen

«Удобненько!». Автор: Thomas-Mangelsen

«Удобненько!». Автор: Thomas-Mangelsen

«Зона Х. Не входить». Автор: TILAKRAJ-NAGARAJ

«Зона Х. Не входить». Автор: TILAKRAJ-NAGARAJ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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