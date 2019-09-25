И смех, и мех

С помощью этих смешных фото участники ежегодного конкурса «Фотографии дикой природы» (Comedy Wildlife Photography Awards) пытаются привлечь внимание к проблемам браконьерства и вымирания некоторых видов животных. В 2019 году в финал попали 40 работ. Победитель будет объявлен 13 ноября. Автор лучшего снимка получит недельное сафари в кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара. Организаторы конкурса говорят, что в этом году решение членов жюри будет особенно сложным: подборка получилась самой смешной и необычной за последние годы.

«Семейные разборки». Автор: Vlado-Pirsa

«Неудачный день для волос». Автор: eric-keller

«Он прямо позади меня?». Автор: Anthony-N-Petrovich

«Утро понедельника». Автор: Eric-Fisher

«Прошу прощения». Автор: James-Vodicka

«О, приветик!». Автор: Kevin-Sawford

«Звериный батл». Автор: Thomas-Mangelsen

«Удобненько!». Автор: Thomas-Mangelsen

«Зона Х. Не входить». Автор: TILAKRAJ-NAGARAJ

«КП» выпустила собрание сочинений Василия Пескова. Трогательные очерки о природе и уникальные авторские фотографии собраны в великолепно изданные альбомы, приобрести которые можно на shop.kp.ru и в фирменном магазине "КП" по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23 стр. 1

12+ АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.