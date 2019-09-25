Фестиваль PRO Тебя в «Технограде» посетили более 10 000 москвичей

На открытых пространствах расположились пять шатров возможностей. «Салон качества», в котором смельчаки могли испытать на себе массажное кресло под мотивирующие речи аудио-гида, «Бюро навыков» с разрабатывающими проектами полезного назначения, «Сад технологий», в котором гости двигали шарики при помощи силы мысли, «Лаборатория фантазии», где посетители рисовали картины и создали 3D фигуры при помощи ниток, а на «Площадке Трансформаций» собирали гигантскую инсталляцию из элементов конструктора, проверяя в действии машину Руба Голдберга. Всего на мероприятии бесплатно работали 22 мастерские, в которых побывали около 2000 человек.

Гостям предлагали прослушать короткий мастер-класс от звездных гуру и медийных экспертов, среди которых были Михаил Вахнеев, Иван Качалов, Алиса Тимошина, Константин Чалабов и другие. Спикеры делились с аудиторией своей формулой успеха, раскрывали профессиональные лайфхаки. Кроме того, внутри корпусов HR-коучеры проводили анализ личностного развития с последующей его интерпретацией при помощи психометрических инструментов. Гостям предлагалось пройти онлайн тестирование, по результатам которого создавался профиль человеческой личности, и выдавались рекомендации по поведенческим особенностям и скрытым способностям.