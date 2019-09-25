2019-09-25T12:03:14+03:00
Общество

Куртку Юдашкина и трубку Сталина обнаружили участники всероссийской эко-акции

Всего на «Кубок чистоты» пришли 6 тысяч человек. За полтора часа соревнований участники собрали 12 793 мешка с мусором (более 80 тонн)
Виктория САВИЦКАЯ
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Весь собранный мусор был вывезен, больше половины ушло во вторичную переработку Фото: пресс-служба «Чистые игры»Весь собранный мусор был вывезен, больше половины ушло во вторичную переработку Фото: пресс-служба «Чистые игры»
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В прошлые выходные в 70 городах и населённых пунктах России прошёл Осенний Кубок Чистоты – турнир по «Чистым Играм».

Всего на экологические акции пришли 6 тысяч человек. За полтора часа соревнований участники собрали 12 793 мешка с мусором (более 80 тонн).

Трансформер Бамблби, трубка Иосифа Сталина, куртка Валентина Юдашкина, закатанная банка огурцов и ковер Аладдина… Что только не находили участники игр.

Весь мусор был вывезен, больше половины ушло во вторичную переработку: стекло, железо, пластиковые бутылки и батарейки. Итоги всероссийского турнира подведут 25 сентября.

«Осенний Кубок проходил во Всемирный день чистоты. Нам удалось организовать более 90 игр по стране. Также мы провели наш первый международный турнир. Я думаю, что это становится хорошим форматом, проводить масштабные турниры по “Чистым Играм” два раза в год. Приглашаю всех присоединиться к Весеннему Кубоку Чистоты 2020», – рассказал основатель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе порталу "Открытые НКО".

"Чистые игры" - это квест, участники которого решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Фото: пресс-служба «Чистые игры»

"Чистые игры" - это квест, участники которого решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Фото: пресс-служба «Чистые игры»

Как отмечают организаторы, мусора в России стало меньше. Так, в мае «Чистые Игры» проводили весенний экологический турнир и многие места осенью повторились. Статистика с сайта показывает, что схожее количество участников собрали тогда на 6 тысяч мешков больше.

Впервые турнир стал международным. В один день с всероссийский турниром прошёл Кубок Чистоты Балтийского моря. Помимо России на борьбу с мусором вышли жители Польши, Эстонии, Украины, Белоруссии и Латвии.

Одно из мероприятий в Петербурге поддержало генеральное консульство Норвегии: оно выступили организатором игры. Генеральный консул Норвегии Даг Малмер Халворсен и Генеральный консул Швеции Ева Сундквист приняли участие и наравне с другими отыграли в одной команде.

Участники собрали 12 793 мешка с мусором Фото: пресс-служба «Чистые игры»

Участники собрали 12 793 мешка с мусором Фото: пресс-служба «Чистые игры»

«Чистые Игры» – командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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