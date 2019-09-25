2019-09-25T12:49:36+03:00
Звезды

Александр Калягин обвел вокруг пальца чиновников города N

Театр «Et Cetera» покажет свою версию комедии «Ревизор» на фестивале «Русские сезоны» в Берлине
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В роли Хлестакова - Александр Калягин. Фото: Театр «Et Cetera»В роли Хлестакова - Александр Калягин. Фото: Театр «Et Cetera»
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Каждый год одна из стран принимает фестиваль, названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева. В этом году — это Германия. В 80 немецких городах проходят разнообразные (всего их более 400) мероприятия: театральные постановки, цирковые программы, симфонические концерты, выставки графики, мастер-классы балетного мастерства, концерты звезд российской академической сцены и эстрады, кинопоказы российского кино, включая архивную ретроспективу. В «Русских сезонах» принимают участие российские музеи, театры, симфонические и камерные оркестры, солисты оперы и балета, ведущие музыканты и артисты.

В рамках фестиваля 12 и 13 октября в Берлине пройдут гастроли московского театра «Et Cetera».

В спектакле театра «Et Cetera» Хлестакову много лет. В начале действия он нелепый, трусливый, почти не поднимается с инвалидного кресла. Фото: Театр «Et Cetera»

В спектакле театра «Et Cetera» Хлестакову много лет. В начале действия он нелепый, трусливый, почти не поднимается с инвалидного кресла. Фото: Театр «Et Cetera»

Театр покажет спектакль «Ревизор. Версия» в постановке режиссера Роберта Стуруа. В роли Хлестакова - Александр Калягин, хотя по идее он должен играть Городничего - и по возрасту, и по харизме.

Обычно Хлестакова показывают 23-летним авантюристом без царя в голове, картежником, выпивохой, бабником, который кидается от одной женщины к другой. В этом рисунке блестящих исполнителей не счесть. Но повторяться бессмысленно и вторично, да и не по летам Сан Санычу носиться по сцене с резвостью молодого артиста.

В спектакле театра «Et Cetera» Хлестакову много лет. В начале действия он нелепый, трусливый, почти не поднимается с инвалидного кресла.

Но самое удивительное происходит в конце спектакля. Оказывается, он не самозванец, а и вправду ревизор, который инкогнито по высочайшему повелению прибыл в города N с проверкой.

Театр покажет спектакль «Ревизор. Версия» в постановке режиссера Роберта Стуруа. Фото: Театр «Et Cetera»

Театр покажет спектакль «Ревизор. Версия» в постановке режиссера Роберта Стуруа. Фото: Театр «Et Cetera»

- Это действительно ревизор, а не авантюрист, выдающий себя за него. Причем, ревизор почтенного возраста. Раз мы пошли на такой эксперимент, он должен быть оправдан, - говорит Александр Калягин. - Тут история не только о том, что коррупция непобедима, неискоренима. Тут вот в чем дело: молодые чиновники, практичные, циничные, которых, кажется, невозможно обвести вокруг пальца, тем не менее попадают в очень сложную ситуацию. Городничий мошенников над мошенниками обманывал. Трех губернаторов обманул! Он ничего не боится, ни налоговых инспекторов, ни аудиторов. Он совершенно бесстрашен, только не дай Бог принести «старого черта».

И такой черт как раз прибывает. Не с рогами, конечно. Но в инвалидном кресле с тремором в руках из-за Паркинсона, легкой одышкой. И ему удается перехитрить людей, которым сам черт не брат. Комическое положение от этого заостряется.

Калягин безусловно солирует в спектакле, но и другие артисты, занятые в спектакле, создают замечательный ансамбль. Прекрасны городничий в исполнении Владимира Скворцова, его жена (актриса Наталья Благих), Авдотья (Елизавета Рыжих).

В программе «Русских сезонов» еще впереди выступление государственного академического большого симфонического оркестра им.Чайковского, спектакли театра балета Бориса Эйфмана, ледовый мюзикл Ильи Авербуха «Кармен»… Закрывает фестиваль 7 декабря в Гамбурге концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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