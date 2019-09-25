2019-09-25T12:29:52+03:00
Экономика

Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели

Форум пройдет в Манеже 2-5 октября
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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Фото предоставлено фондом РосконгрессМинистр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Фото предоставлено фондом Росконгресс
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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак примет участие в работе Российской энергетической недели, которая состоится в Москве с 2 по 5 октября.

Глава Минэнерго России выступит в рамках следующих мероприятий деловой программы Форума:

2 октября – пленарные сессии «К лидерству в мировом энергобалансе: приоритетные задачи газовой отрасли», «Глобальная энергетика — новые альянсы», а также церемония вручения премии пятого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК»;

3 октября - пленарная сессия «Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире», вручение премии «Глобальная энергия», XXI Министерская встреча ФСЭГ;

4 октября - пленарная сессия «Интеллектуальная инфраструктура как фактор глобальной конкурентоспособности городов»;

5 октября (Молодежный день РЭН) – встреча с молодежью в формате «Диалог на равных».

Также в мероприятиях деловой программы РЭН примут участие заместители Министра Анастасия Бондаренко, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский и руководители департаментов Минэнерго России.

С программой РЭН можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек. www.rusenergyweek.org

ИСТОЧНИК KP.RU

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