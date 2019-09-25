Головин спас голову Жардима

Героем матча чемпионата Франции «Монако» - «Ницца» (3:1) стал российский полузащитник Александр Головин. Он забил два мяча и сделал голевую передачу, после чего получил высочайшую отметку от французской прессы. Самое авторитетное издание L'Equipe поставило Головину 9 баллов из 10 за матч. (Десятки получали только девять игроков за всю историю).

«Головин - орел. Россиянин показал удивительную технику. Первый гол — полностью его заслуга. Второй гол — после паса от Слимани великолепен… Тренер Леонарду Жардим теперь может выдохнуть с облегчением. Головин спас его голову от отсечения».

Действительно, после первой победы в сезоне «Монако» поднялось со дна турнирной таблицы на 17-е место. Но нам гораздо важнее, что лидер сборной России подходит к решающим отборочным матчам Евро-2020 в великолепной форме.

Подопечные Станислава Черчесова теоретически могут оформить путевки в Европу уже 10 октября. (Это произойдет если мы победим Шотландию, а сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью).

Партнер Головина по сборной Артем Дзюба рвется в бой:

— 10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждем вас в «Лужниках», - написал Дзюба в Инстаграм.