2019-09-25T14:03:56+03:00
Спорт

Головин спас голову Жардима

Французы в восторге от игры российского полузащитника «Монако»
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Героем матча чемпионата Франции «Монако» - «Ницца» стал Александр ГоловинГероем матча чемпионата Франции «Монако» - «Ницца» стал Александр ГоловинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Героем матча чемпионата Франции «Монако» - «Ницца» (3:1) стал российский полузащитник Александр Головин. Он забил два мяча и сделал голевую передачу, после чего получил высочайшую отметку от французской прессы. Самое авторитетное издание L'Equipe поставило Головину 9 баллов из 10 за матч. (Десятки получали только девять игроков за всю историю).

«Головин - орел. Россиянин показал удивительную технику. Первый гол — полностью его заслуга. Второй гол — после паса от Слимани великолепен… Тренер Леонарду Жардим теперь может выдохнуть с облегчением. Головин спас его голову от отсечения».

Действительно, после первой победы в сезоне «Монако» поднялось со дна турнирной таблицы на 17-е место. Но нам гораздо важнее, что лидер сборной России подходит к решающим отборочным матчам Евро-2020 в великолепной форме.

Подопечные Станислава Черчесова теоретически могут оформить путевки в Европу уже 10 октября. (Это произойдет если мы победим Шотландию, а сборные Казахстана и Кипра сыграют вничью).

Партнер Головина по сборной Артем Дзюба рвется в бой:

— 10 октября сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2020 с Шотландией! Нам осталось совсем немного, чтобы пробиться на Евро, и для последнего шага нам очень нужна ваша поддержка! Ждем вас в «Лужниках», - написал Дзюба в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Химки - Рубин 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол, матч Химки - Рубин. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 25 сентября 2019 в Химках на стадионе «Арена Химки». Состав команд, статистика личных встреч
КАМАЗ - Спартак 25 сентября 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол, матч КАМАЗ - Спартак . Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу состоится 25 сентября 2019 в Набережных Челнах на стадионе «КАМАЗ». Состав команд, статистика личных встреч
Трансляции шестого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Загребе 26 - 28 сентября 2019: расписание, где смотреть
26 - 28 сентября в хорватском Загребе состоится шестой этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019. Публикуем расписание трансляций
Новости 24
После пожара в лагере «Холдоми» МЧС установит требования к палаточным лагерям
Парламент Великобритании восстановил свою работу
Всех моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
"Запутались парни": Скабеева прокомментировала скандал вокруг Трампа и Зеленского
В увольнении 52 тысяч россиян не увидели сигналов к кризису
Пожар на 300 квадратных метров: В московском парке «Фили» сгорело кафе
Биологи: Галки передают сородичам специальные сигналы об опасных людях
Врачи предрекли женщине ослепление из-за фобии к овощам и фруктам
В Минздраве назвали продукты для укрепления иммунитета осенью
На нацпроект «Безопасные и качественные дороги» в Алтайском крае направлено 6 млрд рублей
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Яндекс.Переводчик научился переводить разговор в режиме диалога
Врачи назвали продукты для нормализации давления
Путин: Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы
Состоялась премьера мюзикла «Первое свидание», где зрители были с актерами на одной сцене
На юге Турции взорвался автобус
В Госдуме выступили с инициативой запретить гражданам РФ участвовать в лотерее грин-карт
В Самарской области за транспортным потоком будет следить уникальная для России информационная система NETVISION Traffic
Автоэксперт оценил идею о снижении допустимого порога превышения скорости
В Индии истребитель МиГ-21 разбился сразу после взлета