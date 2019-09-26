Никому не говорите пароли из смс

Можно ли заработать на повседневных расходах? Реально ли снизить ставку по кредиту сразу на несколько пунктов? Как сделать покупки в интернете безопасными? Можно ли воспользоваться пенсионными льготами, если до пенсии еще целых 10 лет? И что сделать, чтобы несколько месяцев подряд пользоваться деньгами банка без уплаты процентов? На эти и другие вопросы читателей «КП» в рамках «Прямой линии» ответил президент - председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

РАЗНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ - РАЗНЫЙ ДОХОД

- Дмитрий Васильевич, как правильно выбрать вклад? На что обратить особое внимание?

- Выбор должен зависеть от ваших финансовых и жизненных обстоятельств. Если у вас есть сбережения, вы заинтересованы в их сохранении и можете позволить себе «заморозить» их на длительный срок, тогда наиболее выгодные условия для вас - в классическом вкладе. Там вы получите максимальный процент. Если же вы намерены воспользоваться этими деньгами в ближайшей перспективе, то лучше рассматривать вклад «Накопительный», где выплата процентов ежеквартальная, а ставка чуть ниже. Сберегательный счет - это инструмент, который позволяет и распоряжаться средствами, и стабильно получать небольшой процент по итогам месяца, начиная от определенной суммы остатка. Если хотите получать больше и готовы разбираться в инвестиционных продуктах, в нашем мобильном приложении можно приобрести ценные бумаги - облигации федерального займа для населения или паи инвестиционных фондов. По ним доходность будет выше.

СПРАВКА «КП»

Вклады клиентов, размещенные в российских банках, застрахованы. Если банк лишится лицензии, Агентство по страхованию вкладов вернет клиенту сумму вклада до 1,4 млн рублей. При выборе банка обращайте внимание на то, является ли банк участником государственной программы страхования вкладов.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

• Специальная акция Почта Банка

• Для новых клиентов-пенсионеров

• Действует до 31 марта 2020 года

• 7% годовых на остаток на текущем счете при остатке на счете не менее 50 тыс. рублей.

ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА - 9,9% ГОДОВЫХ

- От чего зависит процент по кредиту?

- От многих переменных. Базовую часть процентной ставки определяет рынок: это стоимость денег для банка. Далее программа-робот ведет расчет по статистической формуле. Она учитывает данные конкретного заемщика: какая у него зарплата, где и кем работает, какого он возраста, есть ли семья, сколько других кредитов, были ли просрочки. Так формируется персональная часть ставки.

- Можно ли снизить свою персональную ставку по кредиту?

- Безусловно, можно. Например, если вы переведете зарплату в Почта Банк, то мы понизим вам ставку на 2%. Аналогичное правило применимо и для наших пенсионных клиентов. А можно добиться снижения ставки и другим способом: для этого нужно проводить свои повседневные расходы через Почта Банк по любой карте на сумму не менее 10 тысяч рублей в месяц. Кроме того, мы предлагаем добросовестным заемщикам услугу «Гарантированная ставка». Если вы будете отдавать кредит без просрочек минимум за один календарный год, то мы пересчитаем проценты по минимальной ставке (сейчас это 9,9% годовых) и возвратим вам разницу. Это пусть и отложенное, но значительное снижение ставки. Услуга «Гарантированная ставка» заслужила доверие граждан: за время действия программы мы выплатили клиентам уже 7,7 млрд рублей!

КАРТЫ, СОСНЫ И КЕШБЭК

- На что обращать внимание при выборе кредитной карты?

- Сперва нужно определиться, почему она вам необходима, и понять, какие условия по карте будут подходить именно вам. Если вы часто расплачиваетесь картой, то вам будет выгодна карта «Вездедоход» - по ней начисляется кешбэк. Если вы намерены использовать кредитку для оплаты крупных покупок, берите карту «Элемент 120» с выгодным грейс-периодом 120 дней. Если вы заинтересованы получать бонусные баллы, обратите внимание на карту «Марки»: вы сможете выбрать программу лояльности от торговых сетей, аптек или даже авиакомпании. Если же вы регулярно ходите в «Пятерочку», пользуйтесь одноименной картой и экономьте на продуктах за счет скидок и бонусных баллов. Чего бы я не советовал делать, так это коллекционировать кредитные карты. Ведь от того, что у вас десять кредитных карт в кошельке, вы не будете богаче. Выберите одну, максимум - две.

- А Вы сам какой пользуетесь?

- У меня есть карта «Зеленый мир». Используя карту «Зеленый мир» для регулярных операций, вы принимаете участие в восстановлении национальных парков России: за каждые потраченные вами 4000 рублей (дебетовая карта) и 3000 рублей (кредитная карта) Почта Банк посадит одно дерево. В мобильном банке я вижу, сколько деревьев уже посадил. Механизм такой: лесничий регистрируется в системе на сайте Maraquia.com, с помощью мобильного приложения делает точную цифровую копию участка лесничества. Вносит в систему информацию о саженцах (вид, возраст и стоимость, особенности ухода), GPS-координаты, бюджет на восстановление леса. Maraquia.com проверяет всю информацию и открывает новую территорию. После этого карта с участками появляется на нашей карте. Когда средства на закупку саженцев собраны, следующей весной или осенью пройдут высадки деревьев. Все лесничества, которые подключаются к этой программе, имеют аккредитацию Минприроды. Уже почти 3,5 млн деревьев восстановлены клиентами банка по всей стране в рамках программы «Подари лес другу!».

СЛОВАРИК «КП»

Кешбэк - возврат клиенту части потраченных им денег. Такой механизм используют многие банки. В Почта Банке по картам «Вездедоход» кешбэк составляет от 1 до 5% в зависимости от категории расхода и суммы, потраченной в течение месяца. Наибольший процент возвращается за покупки в магазинах одежды, обуви, в аптеках, ресторанах и кафе (включая фастфуд).

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ СЕГОДНЯШНИХ И ЗАВТРАШНИХ

- Я пенсионерка. Есть ли смысл перевести пенсию в ваш банк?

- У Почта Банка разработана комплексная программа обслуживания пенсионеров. Вам стоит ознакомиться с ней и оценить преимущества применительно к своей финансовой модели поведения. Что мы предлагаем? Во-первых, бесплатный сберегательный счет с повышенным начислением процентов на остаток до 7% годовых. Ставка по кредитам будет снижена на 2%. Также включен пакет бесплатных консультаций юристов, психологов, медиков за счет банка - программа «Линия заботы». Дополнительно вы можете рассчитывать на 0,25% годовых к любому вкладу в нашем банке и на кешбэк по тарифному плану «Пенсионный», то есть возврат 3% от суммы каждой покупки при оплате в аптеках, на автозаправках, за ж/д билеты. Кроме того, пенсионеры оплачивают ЖКХ без комиссии.

- Мой муж предпенсионного возраста. А ему льготы полагаются?

- У нас есть специальная программа для предпенсионеров, которая доступна мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет. Ее длительность - девять месяцев, и это отличная возможность протестировать комплекс финансовых льгот, которые предоставляются обычно клиентам, получающим пенсию через наш банк. По окончании программы можно продолжить обслуживание в банке на выгодных условиях - например, перейти на зарплатный тариф, а впоследствии перевести пенсию.

СПРАВКА «КП»

Что еще положено по закону предпенсионерам

• Налоговые льготы. Действуют для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Они могут не платить налоги на дом, квартиру, гараж и шесть соток.

• Диспансеризация. Те, кому до пенсии осталось меньше 5 лет, имеют право на два оплачиваемых выходных дня в год для проверки здоровья.

КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКА

- Часто делаю покупки в интернете, но всегда есть опасение, что украдут данные моей карты. Как себя обезопасить?

- Лично я никогда не плачу в интернете основной картой, привязанной к зарплатному счету, - это может быть небезопасно. Для таких платежей и покупок я использую виртуальную карту. Она выпускается моментально, заказывается через мобильное приложение банка, в два клика и совершенно бесплатно. На виртуальную карту я перевожу необходимую сумму, которую намереваюсь потратить в интернете, или кладу некрупную сумму на текущие расходы, чтобы оплачивать покупки через SamsungPay. Перевод в мобильном банке с одного счета на другой занимает секунды. У меня на этой карте лежат средства на оплату кабельного телевидения, интернета, ЖКХ. Подключена система автоплатежей.

- Моя мама боится, что мошенники могут списать деньги с карты…

- В последнее время мошенники всё чаще используют один и тот же метод - социальную инженерию, когда злоумышленники выуживают ценную информацию с помощью техник психологической манипуляции. Клиенту звонят, рассказывают историю о блокировке карты или о нежданной прибавке к пенсии – «легенда» может быть любой и очень убедительной. Затем просят человека выполнить ряд действий в банкомате или в мобильном приложении и назвать поступивший от банка код. Вот именно эта просьба – назвать код – и есть самый яркий маркер того, что с вами разговаривают мошенники. Сотрудник банка никогда не будет просить назвать код.

Также можно в мобильном приложении заблокировать опцию интернет-операций и переводов на другие карты. Это способ защитить пожилых людей, которые, как правило, не совершают покупки онлайн. Тогда мошенники не смогут провести операции по карте.

У нас по умолчанию карты выпускаются с выключенной опцией, именно потому, что люди, которым необходимо проводить онлайн-платежи, разберутся и активируют ее самостоятельно.

И наконец, в Почта Банке есть еще одна степень защиты от злоумышленников. Если вы досрочно снимаете депозит у нас в мобильном банке, вас попросят пройти биометрическую идентификацию. Это дополнительная степень защиты средств клиентов.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОВЫСИТЬ ДОХОД

- А если хочется более высокой доходности, чем по вкладу? Такое возможно?

- В нашем мобильном приложении появилась возможность купить ОФЗ-н - облигации федерального займа для населения. Фактически вы открываете депозит у государства, кредитуете его, а банк выступает как агент. Этот доход налогом не облагается. При фиксированном сроке на 3 года доходность составит до 7,35% годовых. Минимальная сумма размещения - 10 тысяч рублей. Это интересный продукт для инвестирования. Кроме того, можно купить паи ПИФов (паевых инвестиционных фондов). Если средства позволяют, можно разместить средства частично на депозите, часть вложить в ОФЗ-н, часть - в ПИФы. Весь мировой рынок к этому пришел: вклады - инструмент для защиты средств от инфляции, а для зарабатывания денег используются инвестиционные инструменты. Если вы хотите зарабатывать, начинайте понемногу учиться инвестированию. Только не рискуйте, если вы не профессионал, выбирайте более консервативные продукты.

КСТАТИ

Паевые инвестиционные фонды - это коллективные инвестиции. Вы вкладываете свои деньги, взамен получаете паи фонда, который покупает различные ценные бумаги. Доходность зависит от изменения котировок на бирже и искусства управляющего.

СПРАВКА «КП»

ПАО "Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный в 2016 году группой ВТБ и ФГУП «Почта России». Ключевая цель Почта Банка - повышение доступности финансовых услуг для жителей России. Банк развивает масштабную региональную сеть на базе отделений Почты России, что позволит усилить проникновение базовых банковских услуг на всей территории России. По итогам 2018 года у банка 19 тыс. точек обслуживания в 83 регионах РФ. Более 80% географии присутствия приходится на небольшие города и сельскую местность. Число клиентов банка превышает 11 млн человек.