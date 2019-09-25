2019-09-25T15:27:46+03:00
Спорт

Геннадий Орлов: Стадион на Крестовском еще надо достраивать

Финал Лиги чемпионов в 2021 году впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Сергей КИРИЛЛОВ
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Комментатор Геннадий Орлов. Фото: АГН МоскваКомментатор Геннадий Орлов. Фото: АГН Москва
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Финалы футбольных Еврокубков дважды заезжали в Россию, но проводились только в Москве. В 1999 году "Лужники" приняли решающий матч Кубка УЕФА ("Парма" - "Марсель" - 3:0). В 2008 году там же в финале Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти). И вот теперь главная игра европейского клубного футбола состоится в Северной столице.

Вот что нам рассказал известный комментатор Геннадий Орлов.

- Стадион так долго строили... Слава богу, теперь его признают во всем футбольном мире, раз дают проведение финала Лиги чемпионов. И чемпионат мира, и Кубок конфедераций – все подтвердили. Не будем забывать, что следующим летом в Питере пройдут и четыре матча чемпионата Европы-2020.

Словом, питерский стадион находится на мировом уровне. Кстати, в Лиге чемпионов он заявлен как стадион «Санкт-Петербург», а не как «Газпром Арена». Потому что матчи ЧМ-2018 он проводил именно как стадион «Санкт-Петербург» А «Газпром Арена» - это связано с деньгами. Стадион надо достраивать. Там было на 5 млрд., сейчас, наверное, еще больше... Там еще делать и делать. Но работают.

- Президент УЕФА Чеферин на том же заседании, где Петербургу дали финал Лиги чемпионов, заявил, что вряд ли чемпионаты Европы будут и в дальнейшем разносить по десяткам стран и городов. Мол это разовый проект, посвященный 60-летию чемпионатов Европы.

- Наверное, это логично. Я был на чемпионате Европы в двух странах – в Бельгии и Голландии. Это 2000 год. Там они рядышком были. А когда был чемпионат мира КореяЯпония, это был кошмар для болельщиков. Да и для комментаторов. Я летал из Японии в Корею и обратно... Лучше не разносить, а проводить локально. Футбол – это консервативная история. Почему мы до сих пор офсайд не отменили? Потому что это всем нравится. Пытались отметить – игра сломалась. Англичане, которые придумали эту игру, они консервативны в этом плане. И правильно поступают. Футбол и так любят. Есть хорошая пословица: лучшее – враг хорошего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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