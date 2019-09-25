2019-09-25T15:35:46+03:00
Политика

Кадровые долгожители: Матвиенко в третий раз возглавила Совфед, а Лебедев в шестой раз Верховный суд

В осеннюю сессию сенаторы намерены разобраться, почему в аптеках исчезают лекарства для льготников
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Валентина Матвиенко, возглавляющая Совфед с 2011 года, была переизбрана на новый пятилетний срок.Валентина Матвиенко, возглавляющая Совфед с 2011 года, была переизбрана на новый пятилетний срок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду на первом после летних каникул пленарном заседании Совета Федерации произошло сразу два важных кадровых назначения. Валентина Матвиенко, возглавляющая Совфед с 2011 года, была переизбрана на новый пятилетний срок. За Матвиенко проголосовали 153 сенатора, против и воздержавшихся не было. Но, как потом выяснилось, одного сенатора потеряли.

- У меня подвис компьютер, - заявил уже после голосования сенатор Борис Невзоров и попросил учесть его голос.

Напомним, что в этом году Матвиенко отпраздновала свое 70-летие.

Новый срок получил и Вячеслав Лебедев. Он назначен главой Верховного суда еще на шесть лет. Пост главы Верховного суда Лебедев занимает уже 30 лет (!). Недавно он отметил свое 76-летие.

- Он человек опытный, мудрый и абсолютно не костный, - убеждала Матвиенко коллег.

Против назначения Лебедева проголосовали только два сенатора.

- Я оправдаю высокое доверие, буду честен и беспристрастен при рассмотрении дел, - пообещал Лебедев.

После этого Матвиенко рассказала, чем сенаторы займутся в осеннюю сессию. Первая тема - лекарства.

- Каждый год в регионах возникают сложности. С полок аптек периодически исчезают жизненно важные препараты. Многие лекарства становятся недоступными по цене для наших граждан, - заявила Матвиенко. - Нужно разобраться, в чем проблема: в планировании закупок, в недобросовестной конкуренции, в логистике, в финансировании либо в недостаточном нормативно-правовом регулировании.

Еще одним приоритетом Матвиенко назвала тему борьбы с домашним насилием.

- Этот вопрос уже давно перезрел, нам нужно выработать адекватные меры. При этом важно соблюсти баланс между неприкосновенностью личной жизни и привлечением к ответственности тех, кто терроризирует своих домочадцев, ставит их жизнь и здоровье под угрозу, - заявила Матвиенко и предложила провести парламентские слушания с участием экспертов и правоохранителей.

Сенаторы также намерены отстаивать подготовленный ими законопроект о запрете в судах «клеток» и аквариумов. На днях правительство дало на законопроект положительный отзыв.

- Дальше законопроекту предстоит пройти непростой путь в Государственной думе - есть много возражающих. Но мы будем твердо двигаться по этому пути, - пообещала Матвиенко.

Спикер Совфеда также призвала бороться с переписыванием истории.

- Достаточно вспомнить риторику ряда политиков некоторых европейских государств, которые в открытую называют советских воинов-освободителей захватчиками, пытаются возложить вину за развязывание Второй мировой войны, в том числе, и на Советский Союз. Такие слова звучат кощунственно как в отношении миллионов погибших в борьбе с фашизмом, так и тех 16 миллионов мирных советских граждан, которые были убиты гитлеровцами, их наймитами, умерли от голода, холода, болезней на оккупированных территориях, - заявила Матвиенко.

Как отметила спикер Совфеда, «с таким наглым, злонамеренным переписыванием истории нужно бороться всеми силами». В то же время, как отметила Матвиенко, здравый смысл постепенно возвращается в международные дела.

Валентина Матвиенко избрана председателем СФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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