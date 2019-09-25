Под Саратовом нашли сундук полный орденов и медалей Третьего Рейха

Неожиданную находку обнаружили жители частного дома по улице Ломоносовская в городе Балашов Саратовской области. Днем 3 сентября прохожие обратили внимание на странный сундук, одиноко стоящий у одного из домов. Рисковать жители не стали - вдруг бомба или еще что пострашнее. Местные вызывали на место полицейских, которые и обнаружили неожиданный клад внутри сундука.

- Прибывшие на Ломоносовскую улицу полицейские вскрыли сундук и обнаружили внутри целую коллекцию артефактов гражданской и Великой Отечественной войны. Множество орденов Славы, ордена Красной Звезды, ордена Октябрьской революции, медали "За отвагу" и "За боевые заслуги". Также, в сундуке нашли пистолет и множество кинжалов тех лет. Всего было обнаружено 118 предметов, большая часть из которых относится к нацистским. Среди них наградные клинки и пситолеты " - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В сундуке обнаружили внутри целую коллекцию артефактов гражданской и Великой Отечественной войны

Большинство медалей, как положено, имеют номерной знак, что говорит о подлинности артефакта. В полиции уже удалось установить, благодаря привлечению историков, что данная находка не является бутафорией. Ниже мы приведем лишь часть из списка найденных наград с их номерами.

1) ОРДЕН СЛАВЫ N-772358

2) ОРДЕН СЛАВЫ N-19401

3) ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ N-3344215

4) ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВ N-292259

5) ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ N-493253

6) ОРДЕН ЛЕНИНА N-164154

7) ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ N-1247904

8) ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ N-21925

9) ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ N-2592708

10) ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ N-84848

11) ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ N-162958

12) МЕДАЛЬ ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ N-442212

13) МЕДАЛЬ ЗА ОТВАГУ N-217397

14) ЗНАК ПОЧЕТА N-1360816

В настоящее время полицейские разыскивают владельца клада, оставившего его на улице. Всех, кто обладает данными о хозяине сундука просят сообщать в отдел полиции "Балашовский".