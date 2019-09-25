2019-09-25T18:19:27+03:00
Общество

Метро на связи

МТС запустил сеть 4G во всех тоннелях и на всех станциях московской «подземки»
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Теперь в перегонах московского метро можно не только комфортно звонить – если вам не мешает окружающий шум, но и проверять соцсети и почту, скачивать книги, делиться видео с друзьями и даже смотреть фильмы онлайн. Такие возможности дает развернутая МТС сеть 4G со средней скоростью интернета порядка 35 Мегабит в секунду: даже видео высокой четкости при такой скорости загружается практически мгновенно.

Пассажирам также стала доступна технология VoLTE – передача голоса через сеть 4G. Это позволяет разгрузить уже существующие сети и значительно улучшить качество звонков под землей: в тоннелях и на станциях.

«Московский метрополитен – неотъемлемая часть транспортной инфраструктуры активно развивающегося мегаполиса. Ежедневно им пользуются почти девять миллионов человек, многие из которых – клиенты МТС. В среднем в подземке москвичи проводят 20 часов в месяц, которые можно потратить с максимальной пользой. Предоставление качественной связи по всему городу, в том числе, на его ключевых транспортных артериях, – главный приоритет МТС в Московском регионе. Наша связь помогаем москвичам экономить самый ценный ресурс – время,» — прокомментировал директор МТС в Московском регионе Павел Кузнецов.

Московское метро – одно из самых технологичных в мире, это первая подземка мира, полностью обеспеченная не только сетью Wi-Fi, но и высокоскоростным мобильным интернетом в стандарте 4G.

Ежедневно сетью МТС в метро пользуется более двух миллионов абонентов, рассказали в пресс-службе компании. За неделю они передают и скачивают объем информации, сравнимый со 180 тысячами фильмов в HD-качестве, причем с начала 2019 года пассажиры в метро стали пользоваться мобильным интернетом в пять раз больше.

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