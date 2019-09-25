От детского модельного агентства до клининговой компании: в Москве завершился проект «Мама-предприниматель»

В этот раз его участницами стали многодетные и приемные (опекуны, попечители) мамы, а также мамы детей с особыми потребностями. В отборе приняли участие более 100 будущих и действующих предпринимательниц.

Занятия проходили в Центре поддержки семьи и детства «Красносельский». Участницы проекта разработали бизнес-планы своих предприятий, а помогала им в этом Екатерина Новикова – бизнес-тренер и эксперт MBM.MOS.RU.

Итогом обучения стал конкурс бизнес-проектов. Экспертное жюри оценивало работы по следующим критериям – экономическая обоснованность, оригинальность и социальная значимость. Диапазон идей обширный: онлайн-школа «Осознанное отцовство», детское модельное агентство, клининговая компания, экокафе и другие. Всего было представлено 20 бизнес-планов.

Победителем московского этапа федерального проекта «Мама-предприниматель»стала Ксения Сергеева с проектом одежды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предпринимательница получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Также особо отмечены проекты Оюны Аюшевой (проект по производству кепок «AllRu») и Ирины Беловой (проект «ВкусноФрукты»).

«Сегодня в столице активно развивается женское предпринимательство. Одна из задач Правительства Москвы - развивать это направление. С 25 по 29 ноября в Москве пройдёт еще один поток проекта «Мама-предприниматель», в котором смогут принять участие все желающие. Приём заявок начнётся в октябре», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Справочно:

Проект «Мама-предприниматель» проходит ежегодно. В 2018 году он охватил более 50 регионов страны – тогда в финал федерального конкурса вышли 24 участницы, представившие бизнес-планы B2B- и B2C-компаний.

MBM.MOS.RU – проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей в Москве.

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