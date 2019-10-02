Менопауза на паузе: как вернуть радость жизни

Еще недавно на работе с подругами посмеивались над странностями и необоснованными придирками нашей начальницы, сваливая все на ее климактерический период, и вдруг я сама ощутила, что превращаюсь в такую же нервную, крикливую тетку, коих мы часто видим в общественных местах с сумками-авоськами, усталую, с потухшими глазами. Казалось бы – подумаешь, только пятый десяток разменяла, еще жить да радоваться, а чувствуешь себя как выжатый лимон.

«УСТАЛА И НЕ ХОЧУ»

Я стала замечать, что все чаще раздражаюсь, срываюсь на близких по пустякам, даже плохая погода портит настроение, поездка в метро бесит, на работе миллион задач вызывает не азарт, как раньше, а лишь головную боль, цифры в отчете не сходятся – я реву в туалете и, кажется, дошла до точки.

Ничего не хочется, ни любви, ни секса, а ведь муж у меня прекрасный человек, терпит мои придирки и проявляет максимум такта, пытаясь пробудить мой сексуальный интерес. Сначала отсутствие желания я списывала на недосып. А потом поняла, что что-то во мне изменилось. Мне страшно захотелось вернуть нас прежних – ведь мы же по-прежнему любим друг друга, но сил на отношения просто не осталось.

И вот когда я однажды, почувствовав внезапный приступ жара, рванула окно и обдала всех в комнате ледяным воздухом, то вдруг осознала – вот оно, началось. Со слезами отправилась за советом к подруге. «Перестань паниковать и не впадай в депрессию, – заявила она мне, – двадцать первый век на дворе, существует масса препаратов для женщин в период менопаузы, которые облегчают нашу жизнь, все поправимо – сходи к врачу, выбери себе подходящее средство».

Визит к врачу вернул меня к душевному равновесию. Оказывается, все симптомы менопаузы, такие как нарушение менструального цикла (периодичности и продолжительности), приливы (когда бросает в жар и пот, лицо покрывается пятнами), плохой сон, отсутствие желания секса, плаксивость и раздражительность, быстрая утомляемость – вызваны снижением функции яичников и падением уровня эстрогена, а также изменением уровня других гормонов, отвечающих за здоровье в женском организме. Тело меняется, меняемся и мы, и тут наша задача – помочь организму приспособиться к новой жизни.

Нехватку половых гормонов можно пополнить с помощью «заменителей» – фитоэстрогенов, растительных соединений, по своей структуре близких к гормонам. Фитоэстрогены содержатся в луговом клевере, ангелике, витексе священном. Фитоэстрогены, накапливаясь в организме, вполне способны справиться с приливами и потливостью, нормализуют сон и улучшают настроение. Не каждый знает, что, обладая гормоноподобным действием и в то же время не имея побочных эффектов, они продлевают молодость и сохраняют внешнюю привлекательность – лучше выглядит кожа, волосы, появляется блеск в глазах, желание жить и нравиться мужчинам.

Но одних фитоэстрогенов обычно недостаточно, метаболизм, как правило, к 45 годам замедляется, и в этом возрасте нам просто необходимо добавлять к приему пищи дополнительно витамины и минералы для общего тонуса и укрепления организма.

ПАЛОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА

Подобрать препарат с фитоэстрогенами, а заодно и витаминно-минеральный комплекс оказалось не так-то и просто. В аптеке представлено много препаратов с разным составом, а выбрать хотелось тот, который справится со всеми задачами сразу, недорогой, и чтобы было удобно принимать, а не пить горстями таблетки в течение всего дня.

Посоветовавшись с врачом, решила для себя принимать негормональный биокомплекс Lady’s Formula Менопауза Усиленная Формула. Всего одна капсула в день, а в составе препарата – и самые сильные фитоэстрогены, и специально подобранные для женщин витамины и минералы, и плюс еще два приятных бонуса – корень маки и экстракт грибов маитаке.

Корень маки – афродизиак – восстанавливает либидо, возвращает радость секса, усиливая чувственность и наслаждение, помогает увлажнить слизистую интимной зоны. А экстракт грибов маитаке помогает сохранять стройность и не набрать лишний вес, что часто случается с наступлением менопаузы, когда фигура словно плывет и утолщаются талия, бедра и плечи.

Врач посоветовал мне принимать этот биокомплекс длительное время, ведь фитоэстрогены должны накопиться в организме, чтобы эффект был, как говорится, налицо.

Теперь я действительно вижу разницу и с улыбкой вспоминаю мои срывы и истерики, моя жизнь наладилась, мы с мужем вновь переживаем медовый месяц, и выглядеть я стала намного лучше.

Так что, если вы вдруг ощутили, что жизнь стала не в радость, ненавистные симптомы менопаузы берут верх над вашим самоконтролем, помните, что всегда можно обратиться за помощью и к врачу, и подобрать препарат, который поможет организму мягко перестроиться, вернет радость и вкус к жизни.

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