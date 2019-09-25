2019-09-25T17:45:20+03:00
Свое дело

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Турцию вырос на 289%

В январе–июле 2019 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Турцию достиг 685,3 млн долл. США. Это в 3,9 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года
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В связи с этим Турция ворвалась в десятку лидеров среди импортеров ННЭ Москвы, заняв сразу шестую позицию в рейтинге. Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проанализировал тенденции данного внешнеэкономического направления.

В первые семь месяцев 2019 года среди наиболее популярных товарных категорий ННЭ Москвы в Турцию лидирует электротехника – объем ее экспорта вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 642,1 раза и составил в итоге 221,1 млн долл. США. Это 97,7% от российского экспорта электротехники в Турцию. За анализируемый период также вырос в 14,7 раза экспорт транспортных средств и их компонентов – его объем достиг 64,9 млн долл. США. А машин и оборудования Москва за это время поставила Турции на сумму более 33 млн долл. США – это в 22,1 раза больше, чем в январе–июле прошлого года.

«Стоит отметить, что ещё по итогам 1 полугодия 2019 года Турция занимала лишь 16 место среди импортеров несырьевой неэнергетической продукции Москвы, а в январе–июле прошлого года – 19 место. Турция является надежным торгово-экономическим партнером России в целом и Москвы в частности, и мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития этого экспортного направления», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Кроме Турции значительную положительную динамику в январе–июле 2019 года показали и другие импортеры несырьевой неэнергетической продукции Москвы. Так, ННЭ в Великобританию вырос на 145% и составил 1,3 млрд. долл. США - третье место в рейтинге импортеров ННЭ Москвы. Кроме того, на 48% вырос ННЭ в США, он составил 974 млн долл. США - 4 место в рейтинге, а также на 59% вырос экспорт в Китай – 760 млн долл. США - 5 место в рейтинге.

Справочно:

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна» для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ — укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и развитие экспортного потенциала столичных компаний.

Получить дополнительную информацию Вы можете в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу: dpir-press@mos.ru

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