«Динамо» вылетело из Кубка России

Некогда великий клуб футбольный продолжает находится в кризисе. В среду динамовцы в 1/16 Кубка России проиграли во Владивостоке «Лучу» 1:0, так толком и не создав опасностей у ворот соперников. Игру во втором тайме лишь немного оживил вышедший на замену нигериец Сильвестр Игбун, который чуть не заработал пенальти. Но судья одиннадцатиметровый так и не дал.

После матча вратарь «Динамо» Антон Шунин повздорил с болельщиками, а над тренером Дмитрием Хохловым сгущаются тучи. «Динамо» летом на новых игроков потратило 33 млн евро (больше заплатил только «Зенит»), а игры так и не появилось. В чемпионате России бело-голубые идут на 11-м месте.

Правда, два дня назад пресс-служба «Динамо» выступила с заявлением, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов останется на своем посту как минимум до зимней паузы. Но вот теперь после вылета из Кубка процесс смены наставника может ускориться.

Из других матчей 1/18 Кубка «Зенит» переиграл «Енисей» (2:1), «Ахмат» - СКА-Хабаровск (по пенальти), «Томь» разгромила «Тамбов» (4:0).