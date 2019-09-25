Маргарита Пахноцкая: «Вопросы у ВАДА только к российским спортивным властям»

Российский спорт снова под угрозой. ВАДА ранее оповестило Министерство спорта РФ и РУСАДА о том, что база данных, переданная в организацию, не совпадает с копией той, которую эксперты забрали в Москве в 2019 году.

При негативном развитии событий РУСАДА может лишиться своего официального статуса, а российские спортсмены потеряют возможность выступать под своим флагом. Помимо этого, в стране запретят проводить международные соревнования.

Возникает несколько логичных вопросов. Во-первых, кто ответственен за подмену данных в базе, во-вторых, как так вышло, что РУСАДА никакого отношения к московской лаборатории не имеет, но последствия грозят именно антидопинговой организации.

Заместитель директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эксклюзивном интервью «КП» прояснила сложные моменты в этом запутанном деле.

- Маргарита, поясните, почему РУСАДА снова может оказаться под угрозой?

- РУСАДА является подписантом кодекса, поэтому бремя последствий возляжет на нашу организацию.

- Нельзя ли объяснить ВАДА и заграничным коллегам, что ваша организация за московскую лабораторию ответственности не несет?

- Конечно можно, они все понимают. У ВАДА к нам нет ни единого вопроса. Нашу деятельность высоко оценивают, и это не мои слова. Это комментарии топ-менеджмента ВАДА.

Вопросы у ВАДА только к российским властям. Пока это вопросы, а не претензии, я подчеркну. Пока их просят только дать ответ.

- Не слишком понятная формулировка «спортивные власти». Кто подразумевается под ней?

- Министерство спорта в том числе.

- Можно сказать, что Павел Колобков как ответственный?

- Если как персона, то да. Письмо от них адресовано Министерству спорта РФ и РУСАДА. Министерству спорта для того, чтобы получить ответы на заданные вопросы. РУСАДА для понимания последствий, которые нас ждут. Бремя этих последствий уже ложится на нашу организацию, так как она является подписантом всемирного антидопингового кодекса.

- Вы же наверняка контактируете со спортивными властями. Какой ответ они дают?

- Они пока взяли паузу. Вопросы от WADA очень специфические, для этого нужны эксперты. В то же время руководство РУСАДА не может поторопить министра.

Время еще есть для предоставления ответов. Последствия всем очевидны. РУСАДА лишится статуса соответствия. В правах и функциях агентство поражено не будет. Будут поражены спортсмены.

- Говорят о подделанной базе. Кто именно мог ее подделать?

- Я бы тоже хотела знать… Честно говоря, эти вещи я не могу комментировать. Пока это гипотетические предположения.

Я вижу отчет, который приготовили специалисты ВАДА и их письмо. Есть целая серия вопросов от них.

По моему мнению, рано или поздно вся информация станет публичной. Пока часть моментов конфиденциальна, и мы не можем их обсуждать. А другая часть — в моей голове не укладывается, как такое можно было допустить.

- РУСАДА некий заложник в этой ситуации? На работе с заграничными коллегами как-то сказывается?

- Да в какой-то степени вы правы. Пока мы выполняем свою работу. Наш статус, как у любого нормального агентства. Количество тестирований российских спортсменов только растет.

Моральное состояние напряженное с пятничного вечера. Все люди — видят информацию. Стараемся держаться в тонусе. Все люди в РУСАДА не заслужили того, чтобы находиться даже несколько дней в таком напряженном состоянии.

- РУСАДА же остается самостоятельной организацией и Министерству спорта не подчиняется?

- Да, все верно.

- Легкоатлетка Мария Ласицкене сделала спорное заявление, сообщив, что может покинуть Россию, дабы оставаться в пуле международного тестирования. В то же время легкоатлет Шубенков считает, что нахождение в России на репутацию не влияет. Кто из них прав?

- У меня вообще сложилось ощущение, что все люди: спортсмены, функционеры, болельщики, даже те кто только следят за новостями - просто устали.

Может быть, у Марии какой-то эффект отчаяния, лишние эмоции. Если же говорить с точки зрения правил, то спортсмен может жить где угодно и находиться в международном пуле тестирования.

Нужно понимать, что такие вопросы - на усмотрение каждой спортивной федерации. У кого-то более строгие требования, кому-то нужно просто больше проб сдавать.

- Мы сейчас ждем три недели. Какие-то выводы заранее делать смысла нет?

- Да, только тогда будет следующий этап. Наша страна даст ответ, они уже соответственно либо удовлетворятся нашими ответами, либо нет.

- В пятницу еще стало известно о нашумевшем деле чувашских атлетов. Подали в суд на руководителя РУСАДА Юрия Гануса. Как-то развивается эта ситуация?

- Здесь два момента. Первое - я не поняла, чья честь задета, если в его интервью не названо ни одной фамилии. Второе - комментарий в прессе вчера дал тренер, который ранее был наставником спортсмена, который сейчас отбывает дисквалификацию. В каких-то моментах система ценностей у нас по-прежнему страдает.

Подведем промежуточные итоги. У российских спортивных властей есть три недели, чтобы удовлетворить требования ВАДА. Если этого не произойдет, то последствия трудно предсказать. В британской прессе уже появилась информация о том, что футбольную сборную России могут не пустить на чемпионат мира в 2022 году, спортсменов под своим флагом на Олимпиаду, но в любом случае — пока это только домыслы. Паниковать слишком рано.