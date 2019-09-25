2019-09-25T19:32:08+03:00
Происшествия

Генерала полиции Мельникова арестовали на 2 месяца по подозрению во взятке в 100 миллионов

В суде стало известно, что подозреваемый в мошенничестве несколько месяцев находился в разработке сотрудников Управления собственной безопасности МВД России
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Генерала Мельникова арестовали на 2 месяца за мошенничествоГенерала Мельникова арестовали на 2 месяца за мошенничествоФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца первого заместителя начальника Главного управления охраны общественного порядка МВД РФ генерал-майора полиции Александра Мельникова. По предварительным данным, Следственный комитет России (СКР) инкриминирует ему эпизод мошенничества на 100 миллионов рублей за содействие в прекращении уголовного преследования бизнесмена.

Если говорить по-простому, то высокопоставленный сотрудник полиции решил получить деньги с нескольких предпринимателей за то, что он закроет уголовное дело по которому проходил их общий знакомый. Мог ли генерал реально повлиять на ход уголовного дела? Это вряд ли. Но деньги взял. В Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России бизнесменам сначала не поверили. Их попросили, чтобы генерал, который никогда не был замечен в чем-то противоправном, предоставил им копии дела арестованного предпринимателя. И тот действительно прислал им фотографии на телефон.

Миллионы Мельникову возили несколькими траншами, чтобы дать возможность операм ГУСБ все запротоколировать. Он получил 30 миллионов аванс, а остальную сумму договорились разбить на части после закрытия уголовного дела. Дело действительно закрыли по просьбе сотрудников ГУСБ МВД России. После этого они взяли Мельникова под колпак. За ним установили наблюдение, а его телефон стали прослушивать.

Трое подчиненных генерала были задержаны при получении денег 22 августа в баре "Даймонд" гостиницы "Золотое кольцо". А 24 сентября, под тяжестью улик они пошли на сделку со следствием. Их показаний оказалось достаточно, чтобы задержать Мельникова. Но вот арестовать его оказалось сложнее. Даже прокурор, попросил суд продлить срок задержания генерала на несколько часов, с тем чтобы стороны могли получше подготовиться к заседанию, а надзорное ведомство — оценить материалы следствия. Суд также не спешил задерживать генерала.

В ходе судебного слушания судья Наталия Дударь сначала вынесла постановление об отказе в продлении срока задержания Мельникову на 72 часа с целью сбора дополнительных доказательств для обоснованности избранной меры пресечения, а потом все же арестовала подозреваемого. На два месяца. Известно, что должность первого замначальника главка Александр Мельников занял в 2007 году. Имеет госнаграды.

В ведомстве курировал вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений, деятельность ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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