2019-09-25T19:40:14+03:00
Спорт

Сергей Степашин о вылете «Динамо» из Кубка России: "Так плохо давно уже не играли"

В 1/16 финала турнира столичный клуб проиграл со счетом 0:1 во Владивостоке "Лучу" [аудио]
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Иван МАКЕЕВ
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- Сергей Вадимович, почему «Динамо» даже «Лучу» проиграло?

- Потому что плохо играет, - грустно говорит экс-премьер правительства России, член попечительского совета «Динамо».

- Вы действительно переживали?

- Ну, безусловно, потому что так плохо давно уже не играли. Повторение – мать учения, говорят, но снова повторяют те же ошибки.

- Кто больше проиграл – игроки или тренер?

- Вместе.

- Это будет какое-то разбирательство? Вы же сейчас как председатель попечительского совета…

Сергей Степашин - о проигрыше «Динамо» - «Лучу»: «Так плохо мы ещё не играли...»

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- Нет, нет, я член попечительского совета общества «Динамо. Почему сегодня ФК «Динамо» к обществу «Динамо» имеет относительное отношение? Потому что сегодня владелец – ВТБ. Поэтому все вопросы – туда.

- А ваше мнение - как дальше будет, что, кого надо менять?

- Ну, что я сейчас буду это обсуждать? У нас где-то в начале октября, числа 10-го, будет совет директоров футбольного клуба «Динамо», там все и обсудим, что получается сегодня. Пока все очень плохо.

- Скажите, а тренера могут поменять?

- Это решение должно принимать руководство совета директоров, возглавляет его Юрий Алексеевич Соловьев. Нужно обсуждать. Дело не только в тренере, дело в том, как строится команда, в принципах игры. Сколько купили, кого взяли. Очень много вопросов, к сожалению. Единственное, что радует, это то, что еще болельщики ходят и хороший стадион.

- На новых игроков за лето «Динамо» потратило 33 млн. евро, больше только «Зенит»…

- Прилично потрачено, конечно. Поэтому это тоже вопрос серьезный – насчет качества трансферной политики…

ИСТОЧНИК KP.RU

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