Волга, Байкал, далее везде?

Не всем известно, возможно, что Волга за последние годы превратилась в цепь гниющих болот и плотин, с вырубленными деревьями на берегах, обнажившимися пляжами… Если говорить об основных причинах, то это, конечно, изменение климата – глобальное потепление привело к слишком жаркой и засушливой погоде, что поспособствовало усиленному испарению воды. Согласно данным многолетних наблюдений, еще никогда за последние 80 лет в Волгу не поступало так мало воды в половодье. К знаменитой затопленной колокольне в Калязине нынче можно было пройти по высохшему дну. Свой вклад вносит и безграмотная регулировка уровня водохранилищ сбросами на плотинах, что является экологическим преступлением. Из-за этого нынешним маем критически малый уровень Волги наблюдался в Татарстане (из-за обмеления там перенесли открытие скоростных речных линий), в Саратовской, Тверской, Самарской областях, Астрахани и Ульяновске. Это негативно сказалось на нересте многих видов рыб. По опыту засухи 2010 года, на восстановление биоресурсов в пострадавших акваториях уходит несколько лет. При благоприятной ситуации, конечно. Но где гарантия, что она будет именно таковой?

Еще наш легендарный журналист и защитник природы Василий Песков предупреждал, что самый страшный враг живого мира – человек, который является всего лишь мельчайшей его частью, но возомнил себя царем и повелителем здесь. Грубо вламываясь антропогенной деятельностью с тонкий механизм экологической настройки планеты, он сбивает и разрушает его. Результат угрожающий. Обмеление и загрязнение Волги, Лены, Дона, других больших и малых российских рек. Наводнения и массовые пожары в тайге, обезлесение. Мусорные полигоны, становящиеся язвами на земной коре. Великий Байкал, теряющий свою девственную чистоту. Это лишь часть из списка злободневных экологических проблем . О них и пойдет речь на первом заседании международного экологического «Гамбургского клуба», которое состоится в Москве 28-29 сентября. В повестке дня – обсуждение возможностей минимизировать негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Большое внимание будет уделено обсуждению норм и механизмов новой экологической культуры и новых цивилизационных стандартов «Eco Sapiens».

На заседании пройдет также презентация сборника “Песковские чтения. Выпуск первый”

Предложен к обсуждению проект соответствующего Кодекса, разработанного доктором экономических наук Александром Потёмкиным. В круг тем предстоящей дискуссии входят, например, такие, как параметры выживания человека как биологического вида; влияние биотехнологической продукции на развитие человечества; пути сохранения леса на Земле; экология сознания и экологичное общество; право на страже экологии; экологическая безопасность; технологии биосферы и экоцивилизация; природоподобная среда обитания человека; подступы к Аквасистемной Конституции Земли; экология в контексте геополитики; биотерроризм; формирование планетарного разума. На заседании пройдет также презентация сборника “Песковские чтения. Выпуск первый”, изданного Воронежским природным биосферным заповедником имени В.М.Пескова и ИД “Комсомольская правда” при поддержке Союза журналистов России.