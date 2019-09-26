Омолаживание стволовыми клетками: цена красоты Анны Самохиной, Клары Лучко и Анастасии Заворотнюк

Болезнь Анастасии Заворотнюк заставила задуматься о вреде процедур, которые теперь доступны не только элите. Некоторые даже берут кредиты, чтобы пройти курс омоложения стволовыми клетками. Стоимость процедуры - от 300 до 500 тыс.руб., а повторять ее нужно раз в три - пять лет. Напомним, что одной из причин стремительного развития онкологии у Заворотнюк называют омоложение стволовыми клетками. Официального подтверждения этой версии нет. Но специалисты советуют отказаться от процедуры, которая обещает «вечную молодость».

Дорогая молодость

Журналисты программы «Человек и закон» (Первый канал) провели расследование - выясняли чем грозит здоровью попытка «обмануть природу» и омолодиться с помощью стволовых клеток. Теперь медицина и наука могут обслужить любой запрос женщины, изобретая все новые и новые способы омоложения. Так можно или нет обмануть природу? Кому-то ведь удается родить на пятом десятке и при этом выглядеть, как в 30 лет.

Профессор, доктор медицинский наук, руководитель центра клеточных технологий Александр Тепляшин изучил применение стволовых клеток вдоль и поперек и даже испробовал на себе: сам прошел уже 3 терапии стволовыми клетками - делает их раз в 5 лет. Профессор считает, что за этой технологией невероятное будущее: «Технология саморегенерации человека такова, что стволовые клетки циркулируют по кровеносной системе как-то такие «сторожевые собаки»... Например, что такое инфаркт? Это некроз сердечной мышцы, поэтому стволовая клетка туда направляется и превращается в клетку поврежденного органа...»

Ученые вводят стволовые клетки человеку, чтобы поддержать организм при различных заболеваний. Но эта технология правильно работает только если находится в умелых медицинских руках.

Анна Самохина также использовала новый метод омоложения стволовыми клетками.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокие технологии изучает наука, но никак не косметология. Сотрудники программы «Человек и закон» посетили несколько клиник, которые занимаются клеточным омоложением, и предлагают «вырастить новые клетки» по цене от 300 до 500 тысяч рублей за курс. Никаких серьезных обследований перед процедурой не делают: смотрят на биохимический анализ крови и отсутствие серьезных инфекций.

Врачи в косметологических лечебницах расписывают шикарную процедуру примерно одинаково: стволовые клетки - мощный регенератор, смысл терапевтического эффекта в том, что дозу стволовых клеток в крови человека повышают до нормы, которая была в молодости. Это и мощное омоложение, и поддержка иммунитета. В общем, чудесное средство. Однако ученые предупреждают, а точнее категорически запрещают рисковать здоровьем в косметологических лечебницах. Такой вывод сделали в передаче.

Стволовые клетки, попав к поврежденному органу, начинают делиться, превращаться в клетки этого органа, поэтому могут восстановить его. Но есть вариант, что при неграмотном использовании стволовые клетки могут перерождаться в раковые.

Вечно молодые артисты

После смерти артистов Александра Абдулова, Олега Янковского, Анны Самохиной, Клары Лучко много писали о том, что знаменитости уже тогда стали использовать новый метод омоложения стволовыми клетками.

Клара Лучко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конечно же, никто из близких актеров не подтвердил этот факт, но дыма без огня не бывает. Рассказывали, что информация об этой чудодейственной «пилюле» гуляла по коридорам телецентра «Останкино», телефоны врачей передавали друг другу актеры и музыканты. По слухам Абдулов посоветовал этот способ омоложения Янковскому, Лучко узнала об эффекте от близкой подруги... Говорят, что многие телеведущие, артисты и музыканты, увидев эффект на лицах коллег, бежали в клинику вводить стволовые клетки. Но вот организм у всех отреагировал по-разному. Еще девять лет назад Стас Садальский решился рассказать, что Полищук, Самойлова, Абдулов, Янковский и другие артисты омолаживались стволовыми клетками. А потом умерли - у всех была онкология.

Теперь одной из причин, спровоцировавших онкологию у Анастасии Заворотнюк, называют этот способ омоложения. В модных клиниках рассказывают, что некоторые женщины берут кредит, чтобы ввести стволовые клетки. Теперь страшная процедура стала доступна не только «богатым и знаменитым». Но, возможно, истории знаменитостей кого-то остановят от необдуманного шага.

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