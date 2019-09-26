Погода в Москве 26 сентября - 1 октября: Вернется ли в столицу 20-градусное тепло

Прогнозы синоптиков насчет бабьего лета в 2019 году очень ветрены. То теплынь на весь сентябрь обещают, то лишают всяких надежд - всё, осень, согреемся снова только весной.

Вот и сегодня в Сети волна неожиданной радости: мол, в Москву в октябре вернется 20-градусное тепло. Увы, все, кто поверил, выдают желаемое за действительное. В прогнозах погоды в Москве на 26 сентября - 1 октября совсем другая картина.

- Бабьего лета в октябре не будет, во всяком случае, полноценного, - начинает с плохой новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Но тут же сообщает хорошую. - Потепление придет в Москву уже в ближайшие дни. Арктическое вторжение закончится, в Европейскую часть России начнет поступать более теплый воздух с Атлантики.

В четверг, пятницу и субботу, 26 - 28 сентября, днём +11…+12 градусов, переменная облачность, без осадков.

В воскресенье и понедельник, 29 - 30 сентября, потеплеет до +15. Правда, станет пасмурно, пройдет небольшой дождь.

Во вторник, 1 октября, уже +17 градусов. Но тоже облачно и с дождём.

Может, так и до +20 дело дойдёт?

- Вряд ли. После 3 октября ожидается новое похолодание, - не радует Татьяна Позднякова.