Глава Ленобласти Александр Дрозденко: «От "каменного века" пора переходить к современным информационным системам»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение разработать единую информационную систему, куда будут стекаться данные о состоянии всей сферы ЖКХ региона. В систему будет поступать информация о подключении тепла в домах, подаче воды и электричества. При формировании данных в системе будут учитываться как сообщения предприятий сферы ЖКХ, так и обращения граждан – например, жалобы на холодные батареи или неработающий свет в подъезде. Об этом Александр Дрозденко рассказал жителям области на своей странице в Инстаграме.

- Получая ваши обращения о задержках в подключении тепла, отрабатывали информацию "в ручном режиме" по каждому дому. От "каменного века" пора переходить к современным информационным системам, - отметил глава региона в своем обращении к подписчикам. - Сегодня на заседании правительства Ленобласти дал поручение о разработке единой информационной системы о состоянии сферы ЖКХ - по теплу, электро- и водоснабжению. Наполнять систему данными будут как управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, так и жители. Контроль за своевременным внесением данных и отработкой жалоб оставляю за собой через ситуационный центр. Возможно, добавим в систему опции контроля по уборке мусора, улиц и придомовых территорий.

drozdenko_au Получая ваши обращения о задержках в подключении тепла, отрабатывали информацию "в ручном режиме" по каждому дому.

В комментариях подписчики Инстаграма одобряют идею губернатора и вносят свои предложения по наполнению информационной системы – например, добавить опции по работе канализации, состоянию видеокамер на придомовых территориях и т. д.

Вопрос по подаче отопления в регионе обсуждался в правительстве Ленинградской области в четверг, 26 сентября. Во время заседания Александр Дрозденко обратился к главам муниципалитетов и напомнил, что оперативно решать вопросы по подаче тепла в дома – это их задача.

- Не дело это губернатора и руководителей комитетов решать в ручном режиме вопросы по отоплению каждого дома. Это — конкретная обязанность глав муниципалитетов, - подчеркнул Александр Дрозденко. - Мне ежечасно пишут жители региона в Инстаграм про отопление в домах. Точнее — про его отсутствие.

По итогам совещания глава региона поручил создать информационную систему контроля за подготовкой управляющих компаний к отопительному сезону на базе ситуационного центра, чтобы оперативно устранять все недочеты по жалобам и обращениям жильцов.