2019-09-26T07:19:56+03:00
Происшествия

Пожар в хостеле Петр Первый в Москве: Восемь человек пострадали

Из хостела Петр Первый в Москве при пожаре эвакуировали порядка ста человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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При пожаре в хостеле на востоке Москвы пострадали восемь человекПри пожаре в хостеле на востоке Москвы пострадали восемь человекФото: Предоставлено очевидцем
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При пожаре в хостеле «Петр Первый» на территории Измайловского кремля на востоке Москвы пострадали восемь человек. Ранее сообщалось лишь о четырех постояльцах отеля.

Пожар начался в ночь с 25 на 26 сентября с нежилого помещения на первом этаже. Дым от пламени быстро заполнил верхние этаже, на одном из которых и расположен хостел. Как сообщает 5-tv.ru, площадь огня составляла восемь квадратных метров.

На данный момент спасатели полностью ликвидировали возгорание. Из здания эвакуировали порядка ста человек. Из них 15 человек выносили на руках.

Правоохранителям и сотрудникам экстренных служб предстоит выяснить причину и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пожар начался с комнаты охраны. Мужчина, который был на посту, включил обогреватель и вышел из помещения, а вернувшись увидел, что оно охвачено огнем.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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