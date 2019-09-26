2019-09-26T09:34:55+03:00
Происшествия

В Измайловском кремле загорелся хостел: госпитализировали семь человек

По предварительной версии, в комнате охраны из-за проблем с проводкой загорелась мебель [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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В хостеле в Измайловском парке случился пожар.В хостеле в Измайловском парке случился пожар.Фото: Александр РОГОЗА
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В ночь на четверг, 26 сентября, в Москве загорелся хостел «Петр I», который находится на территории Измайловского кремля. Около 3:00 коридоры шестиэтажного здания начали заполняться едким дымом. Перепуганные постояльцы начали выскакивать на улицу, прихватывая самое ценное. Вскоре стало понятно, что очаг находится на первом этаже, в комнате охраны.

- На момент начала пожара в здании находились больше ста человек, большинство эвакуировались самостоятельно, - рассказал «КП» источник в экстренных службах.

Однако к приезду пожарных в здании все еще находились люди. Глубокая ночь. Многие постояльцы продолжали спать в своих комнатах. В МЧС сообщают, что силами пожарных были эвакуированы 15 человек.

Хостел находится на территории Измайловского кремля. Фото: Александр РОГОЗА

Хостел находится на территории Измайловского кремля.Фото: Александр РОГОЗА

- Всех спасенных передали медикам для осмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. - К сожалению, есть пострадавшие.

По информации «КП», семь человек пришлось госпитализировать с ожогами верхних дыхательных путей и «отравлением продуктами горения». Одна женщина находится в тяжелом состоянии.

В МЧС сообщили, что общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. К 03:38 все потушили.

- По предварительной информации, в комнате охраны загорелся обогреватель, - уточнил источник. - На месте сейчас работают дознаватели.

- Сгорел один стол, - коротко заявил корреспонденту «КП» директор Измайловского кремля Александр Ушаков. - Причины выясняются.

Сотрудники хостела «Петр I» рассказывают, что заселять новых постояльцев, вероятнее всего, смогут уже сегодня вечером. Сейчас помещения проветривают.

Напомним, сам Измайловский кремль не является памятником архитектуры, он был построен в течение 1998-2007 годов как стилизация под русское зодчество 16-17 веков.

Это не первый пожар в кремле за последние несколько месяцев. В июне загорелось одно из административных зданий. Тогда сообщалось, что у деревянного крыльца скопился тополиный пух, а кто-то неудачно бросил рядом непотушенный окурок.

Пожар в хостеле Петр I в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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