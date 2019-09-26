2019-09-26T10:21:56+03:00
Общество

Пижон, Каприз и Буча: Служебные собаки Аэрофлота признаны лучшими

Хвостатые сотрудники авиакомпании заняли первые места на выставке Российской кинологической федерации
Ксения БОГДАНОВА
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Шалайки - гибрид оленегонной лайки и шакала.Шалайки - гибрид оленегонной лайки и шакала.
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Служебные собаки Аэрофлота признаны лучшими на Региональной выставке собак: мохнатые конкурсанты заняли первые места в индивидуальном состязании и в номинации «Лучшая пара выставки». Выставка проводилась Российской кинологической федерацией и Российской федерацией служебного собаководства.

От Аэрофлота в соревновании участвовали семь служебных собак — шалаек. Это гибрид оленегонной лайки и шакала: собаки этой породной группы взяли лучшие свойства от обоих видов. От лайки — выносливость и адаптацию к морозам (псы спокойно переносят холода до -30 градусов). От шакала — чуткое обоняние и способность работать на жаре до +45.

Экспертное жюри высоко оценило внешний вид, породистость и служебные навыки хвостатых сотрудников Аэрофлота. Самые высокие баллы заработал четырехлетний Пижон: он дошел до финала индивидуального конкурса и занял первое место в своем классе. Две других собаки — двухлетние Каприз и Буча — выиграли состязание пар. Эксперты отметили, насколько они похожи, и оценили их способность отлично ладить друг с другом.

На выставке также проходило соревнование кинологических питомников. В этой категории судьи оценивали группы от трех до пяти собак. Эксперты смотрели на породистость собак, их внешние данные и умение взаимодействовать в команде. В этом состязании питомник Аэрофлота «Из небесной гавани» занял второе место.

Служебные собаки Аэрофлота - заслуженные и уважаемые члены коллектива авиакомпании. Ежедневно они выполняют важную миссию — вместе с кинологами обследуют самолеты, патрулируют терминалы аэропортов и прилегающие территории в поисках взрывчатки и взрывных устройств. Тонкий нюх собак срабатывает гораздо эффективнее самых современных технических устройств. По словам кинологов, шалайки способны различать до 500 тысяч различных запахов и могут обнаружить даже слабый след вещества, на поиски которого они натренированы.

Служебные собаки Аэрофлота - заслуженные и уважаемые члены коллектива авиакомпании. Фото: aeroflot.ru

Служебные собаки Аэрофлота - заслуженные и уважаемые члены коллектива авиакомпании. Фото: aeroflot.ru

Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации в конце 2018 года. Создатель породной группы - известный российский биолог и кинолог Клим Сулимов - много лет сотрудничает с кинологической службой авиакомпании. Помимо прочего, служебные собаки Аэрофлота еще и исследователи. Авиакомпания использует их уникальные навыки для инновационных научных разработок. В компании создана система ольфакторного мониторинга, которая сделала кинологические исследования объективными и измеряемыми. Благодаря шалайкам Аэрофлот получил премию «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». Это первый случай, когда награду в сфере биотехнологий вручили не научно-исследовательскому институту, а транспортной компании.

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