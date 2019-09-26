Сергей Хрущев: Шум с импичментом Трампа нужен демократам, чтобы привести в Белый дом Байдена

- Сергей Никитич, уже прошла информация, что в Конгрессе США заваривают кашу в связи с импичментом товарища Трампа. Как вы это прокомментируете, насколько это опасно для него и для Америки? Ну, и какие могут быть последствия для России?

- С одной стороны, это акция, которая не будет иметь последствий, в смысле импичмента.

Но вообще это очень опасно. Потому что проводится такая же акция, как было вначале с (так называемым. - А.Г.) российским вмешательством в выборы.

Она начиналась с чего? С того, что эти демократы из избирательной комиссии обвинили республиканцев в том, что они совершили какие-то не очень законные поступки. Но информация была секретная. Ее (якобы. - А.Г.) быстро подменили, (заявляя при этом), что на самом деле она подкинута российской разведкой.

А потом уже вмешали в это Трампа, что он (будто бы. - А.Г.) просил или договаривался, что Россия поможет ему выбраться. И уже забыли совершенно про историю, с чего это начиналось.

Сейчас мы приближаемся к новым выборам. (Они пройдут через год, в 20-м. - А.Г.) Похоже, что Трамп победит, несмотря на все акции против него.

Ну, а главного претендента у демократов пытаются обвинить в том, что его сын…

- Речь о бывшем вице-президенте Байдене.

- Да. Что его сын участвовал в нефтяной сделке по разработке газа из сланца на Украине. И это было бы очень выгодное, многомиллиардное дело, американцы вкладывали много денег. Но там появился вице-президент.

Естественно, что это коррумпированная схема. Типа, само участие сына вице-президента в каком-то бизнесе, который финансируется американским правительством, - это коррумпировано, а на Украине – это уж без сомнения.

И когда об этом заговорили в Америке, заговорил Трамп и сказал вполне логично Зеленскому, что надо это расследовать, - то поднялся какой-то скандал.

- Здесь главный смысл в чем?

- В том, что это - нарушение государственной безопасности, что это против интересов США, что это привлечение иностранных правительств к решению каких-то вопросов. Для этого требуется импичмент.

Импичмент сам по себе сейчас бессмысленный. Потому что до выборов вряд ли что-нибудь может произойти….

А если будут выборы, то при чем здесь импичмент?

- И шум этот может же затянуться надолго...

- Сейчас, вместо того, чтобы разговаривать о коррупции Байдена и его сына, вообще о демократической партии, - начнется разговор о Трампе: он говорил, он привлекал, он совершил государственное преступление, давайте устроим ему импичмент.

Вокруг этого поднимется большой скандал в прессе. Все забудут о какой-либо коррупции, о которой можно было бы говорить, а начнут обсуждать, отстранять или не отстранять Трампа от власти.

А в результате Байден спокойно будет выступать - как главный кандидат от демократической партии и, может быть, победит на выборах. Поэтому - в этом смысле, конечно, он очень опасен для республиканцев и для Трампа.

- А для России какой вариант лучше? Нам нужно по-прежнему проводить взвешенную политику и не вмешиваться в вашу избирательную кампанию.

- Естественно, что вмешиваться бессмысленно. Потому что Россия никак не может повлиять на американские выборы, кстати, так же, как и Америка на - российские.

- Вы говорите, как Путин.

- Поэтому - вмешиваться туда совершенно не имеет смысла. Потому что сегодня Россия не является каким-то очень существенным игроком, как в мировой политики, так и в американской.

Конечно, претенденты на Белый дом будут пытаться, когда им выгодно, использовать антироссийскую карту.

Сегодня эти антироссийские настроения настолько сильны, что пророссийскую карту никто использовать не будет.

Байден, он бюрократ, ожидать от него нечего.

Ну, а Трамп уже выработал свой ресурс.

К сожалению, инфраструктуру американскую он исправлять не стал. И его дальнейшее пребывание у власти не обещает никаких ни положительных сдвигов, и никаких других интересных вещей. Ну, стену американскую он достроит. Это, наверное, будет лучше, потому что это сократит нелегальную миграцию в США.

Ну, а дальше будет совершать какие-то стандартные шаги. Так что, на мой взгляд, что бюрократ Байден, что Трамп – мало от этого будет пользы, что России, что Америке.

- Хорошо, что хуже не будет.

- Ну, хуже вряд ли будет. Жалко, что лучше не будет.

- Спасибо вам огромное за беседу.

Сергей Хрущев из США - об импичменте Трампу и новом президенте Америки... 00:00 00:00

КСТАТИ

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