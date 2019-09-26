В Подмосковье отец-алкоголик поджег квартиру, но в последний момент спас сына, спустив его с пятого этажа

Жители села Новое Раменского района Московской области в среду, 25 сентября, стали свидетелями жуткой семейной драмы. Около 11 часов дня в квартире на пятом этаже случился пожар. Внутри находилась целая семья: восьмилетний мальчик, его 43-летний отец и 33-летняя мать. Соседи сразу вызвали пожарных, вот только оказалось, что металлическая дверь-сейф заперта изнутри. Люди выбежали на улицу и увидели страшное.

- Окно в их квартире было открыто. Валил дым, но не могу сказать, что его было много. Сосед громко кричал, и мы все пытались его успокоить и уговаривали открыть дверь спасателям, - рассказала «КП» жительница дома Ольга Маслова.

То что проходило дальше кто-то из очевидцев снял на видео. Жуткие кадры мы не рекомендуем смотреть людям с неустойчивой психикой. Сначала мужчина словно куклу обвязал сына простынями и спустил его вниз.

- Мы ловили его. К счастью, простыни выдержали и все обошлось. Мальчуган только руку сломал, - рассказала Ольга.

А дальше началось самое страшное.

- Не делай этого. Остановись! - кричали соседи и спасители, когда увидели, что глава семейства собирается выпрыгнуть в окно.

Но мужчина никого не слушал и сиганул вниз. Через несколько минут тоже самое сделала и его жена. Оба погибли от полученных травм.

Только через несколько минут после падения спасателям удалось вскрыть входную дверь. Но в квартире их ждал странный сюрприз.

- Вторая деревянная дверь была забаррикадирована мебелью. Это мы уже потом поняли, что все это сделал отец мальчика. Он хотел жену и сына убить. Устроил поджог, а потом, видимо, опомнился и начал ребенка спасать, - пояснила Ольга.

Как удалось выяснить «КП», мужчина нигде не работал и частенько злоупотреблял алкогольными напитками. Накануне ночью с диагнозом известным в народе как «белая горячка» он попал в больницу. Медики уговаривали его пройти лечение, но буйный пациент попросту сбежал.

Жители села собирают помощь для восьмилетнего мальчика, оставшегося сиротой.

- Мальчик сейчас живет у тети, это родная сестра его мамы. В школу он пока не ходит, нужно время чтобы оправиться от шока. Родственники планируют оформить над ним опеку. Школа со своей стороны оказывает всю необходимую помощь. Семья на учете не стояла. В школу ребенка водила и забирала мама, - рассказали «КП» в администрации Новосельской школы.

В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.