2019-09-26T13:23:49+03:00
Досуг

Часы космонавтов покажут на ВДНХ

На экспозиции также можно будет увидеть маятник Галилея и башенный часовой механизм с боем
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Один из экспонатов выставки. Фото: предоставлено ВДНХОдин из экспонатов выставки. Фото: предоставлено ВДНХ
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В центре «Космонавтика и авиация» открывают выставку «Время и космос», где можно будет увидеть маятник Галилея, изобретенный почти 400 лет назад, складные экваториальные солнечные часы, башенный часовой механизм с боем, часы настольные «Указатель часов всего земного шара». Всего более 120 уникальных экспонатов.

Выставочный зал с часами находится в левой части подкупольного пространства павильона «Космос». Он выполнен в виде огромного циферблата и разделен на семь тематических зон. Например, в разделе «Часы как принадлежность» можно узнать, когда карманные часы переместились на запястье и почему их стали активно использовать в авиации и космонавтике. А в разделе «Часы как приборы» покажут часы для кораблей и самолетов.

Старинные часы. Фото: предоставлено ВДНХ

Старинные часы. Фото: предоставлено ВДНХ

- Экскурсоводы расскажут о часах академика Сергея Королева, увидеть экспонаты, которые побывали за пределами нашей планеты. Например, часы летчика-космонавта Федора Юрчихина, находившиеся на рукаве его скафандра «Сокол» во время старта и посадки космического корабля, а также часы, которые были с ним во время выхода в открытый космос, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

На выставке можно увидеть и наручные часы первого космонавта Юрия Гагарина, а также модели марок «Космос», «Полет», «Ракета».

Павильон выставки. Фото: предоставлено ВДНХ

Павильон выставки. Фото: предоставлено ВДНХ

Где: c 28 сентября 2019 года по 12 января 2020 года.

Когда: ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 22.00.

Стоимость: входной билет в «Космонавтика и авиация» - 500 рублей, экскурсия по выставке — 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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