2019-09-26T13:40:50+03:00
Умные вещи

Один ноутбук - два экрана

В конструкции ноутбука сложно придумать что-либо новое и при этом реально полезное, но Asus это удалось!
Александр МАЛЯРЕВСКИЙ
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Ноутбук ZenBookProDuo радикально отличается от всех своих предшественников – у него два дисплея! Кроме обычного и привычного пятнадацидюймового, который расположен в предсказуемом месте, между ним и клавиатурой ноутбука присутствует еще один – сенсорный четырнадцатидюймовый ScreenPadPlusс разрешением 4К. Такой подход делает новинку узнаваемой, а также более удобен для активной работы.

По сути, ноутбук получил мультимониторную систему, доступную при мобильном использовании. Это позволяет существенно увеличить площадь экранов, удобнее разместить и систематизировать открытые окна Windows, а также – что весьма важно! – получить дополнительную интерактивную сенсорную панель, очень удобную для творческих задач. Похожее решение для креативных профессионалов предлагает Dell, но устройство Canvasдоступно лишь для стационарного применения. Аналогичный концепт реализован в моноблоках MicrosoftSurface, который могут превращаться в огромные графические планшеты, но они на российском рынке все еще недоступны по официальным каналам. Важным преимуществом ZenBookProDuo является присутствие на российском рынке уже «здесь и сейчас». Стоит девайс недешево, но кроме двух UltraHD-экранов у него еще очень мощная «начинка».

Внутри ноутбука установлена дискретная графика от Nvidia. Карта GeForce RTX 2060 нужна не столько для игр – хотя и для них она тоже подойдет – сколько для вывода UltraHD-картинок на два дисплея одновременно. В сочетании с топовым процессором – IntelCorei9 – дискретная графика делает ноутбук актуальным для широкого спектра задач, которые решают креативные профессионалы: от обработки фото и мультипликации до проектирования и визуализации данных вычислительных экспериментов. В современных условиях важно именно такое сочетание универсального процессора и процессора графического, причем последний все чаще используют не только для обработки графики, а для высокопроизводительных вычислений самой разной направленности.

Старшая модель ZenBookProDuo интересна поддержкой стандарта Wi-Fi 6, которую она получила одной из первых. По сути, это как 5G-сеть, только для Wi-Fi, она интересна более высокой скоростью, устойчивостью к помехам и гарантированно низкой задержкой сигнала, что делает ноутбук актуальным для работы с «облаками» и других применений, важных для мобильных пользователей.

Приятно, что Asusкроме старшей модели «двудисплейного» ноутбука (UX581) предложил облегченную (UX481). Экраны в младшей модели поменьше, разрешение у них FullHD, процессор среднего класса (Core i5) и дискретная графика бюджетнее (GeForce MX250), но изменение конфигурации весьма благоприятно сказалось как на массогабартных параметрах ноутбука, так и на его цене. И в этом случае решение оказывается не массовым, но среди профессионалов оно будет востребовано.

Одновременно с ноутбуками ZenBook Pro Duo для рублевой зоны были представлены обновленные ZenBook (они предсказуемо стали легче/тоньше/быстрее, чем предшественники) и гламурный ZenBook Edition 30 (выпущенный ограниченным тиражом и получивший отделку из натуральной кожи жемчужного цвета плюс набором фирменных аксессуаров). Таким спектром новинок компания отметила свой тридцатилетний юбилей.

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