2019-09-26T13:52:10+03:00
Свое дело

В «Технограде» пройдет Public-talk по вопросам карьеры и личной эффективности

На территории ВДНХ в инновационно-образовательном комплексе «Техноград», курируемом Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 29 сентября состоится открытый лекторий и практикум по вопросам карьерного развития
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ведущие хэдхантеры города – Татьяна Минаева и Алла Третьякова – раскроют секреты построения успешной карьеры. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 17:00 на площадке павильона «Арт.Техноград».

Public-talk организован Центром развития карьеры в рамках цикла регулярных встреч «Карьерное развитие», на которых потенциальные соискатели могут очно пообщаться с HR-коучерами, экспертами по подбору персонала и представителями бизнеса.

Первая часть мероприятия посвящена авторскому тренингу Татьяны Минаевой на тему «5 ключевых компетенций, которые важны любому работодателю». Не секрет, что в каждой профессии необходимо обладать определенными знаниями и умениями, но есть набор общих навыков, которые актуальны для успешной карьеры в любой сфере. На тренинге посетителей научат не только развивать нужные компетенции, но и демонстрировать их на собеседовании.

Вторая часть мероприятия пройдет в формате практикума по личной эффективности. Приглашенный спикер Алла Третьякова расскажет, как найти новые возможности для своей карьеры сегодня и раскроет ряд приемов, которые помогут достичь успеха в новой области. Практикум будет полезен тем людям, которые хотят совершить резкий поворот в своей карьере и сменить профессиональную сферу.

«На площадке Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» уже сформировалась нетворкинг-платформа, где эксперты HR-индустрии рассказывают об инструментах карьерного роста и помогают соискателю развить профессиональные навыки и soft-skills. Подобные мероприятия мы проводим для широкой аудитории с целью помочь с выбором профессии, научить ориентироваться в современных реалиях рынка труда и открывать для себя новые карьерные возможности», – отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Вход в лекторий свободный по предварительной регистрации на сайте.

Открытый лекторий «5 ключевых компетенции, которые важны любому работодателю» с 12:00 до 14:00 - по ссылке: https://career-center.timepad.ru/event/1050963/

Практикум по личной эффективности в карьере «Как найти новые возможности для своей карьеры» с 15:00 до 17:00 - https://career-center.timepad.ru/event/1061138/

Справочно:

«Техноград» - уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда, а также профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

Еще больше материалов по теме: «Свое дело: Герои»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Алексей Фурсин: «Для бизнеса действует 234 меры господдержки. Достаточно?»
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и журналисты ведущих российских СМИ собрались, чтобы поговорить о возможностях для малого и среднего бизнеса столицы
Московские товары для детей заинтересовали покупателей из 38 стран: итоги участия столичных компаний в выставке «Kind + Jugend2019»
22 сентября в Кельне завершилась крупнейшая в мире выставка товаров для детей всех возрастов – «Kind + Jugend 2019». На площадке мероприятия 12 столичных компаний впервые представили товары под единым брендом «Made in Moscow»
От детского модельного агентства до клининговой компании: в Москве завершился проект «Мама-предприниматель»
В Москве завершился региональный этап федерального проекта «Мама-предприниматель», цель которого – помочь женщинам с детьми организовать свое дело
Фестиваль PRO Тебя в «Технограде» посетили более 10 000 москвичей
2 сентября, при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы прошёл фестиваль профориентационных возможностей «PRO Тебя», приуроченный к первому дню рождения инновационно-образовательного комплекса «Техноград»
Детские технопарки Москвы проведут серию мастер-классов на технобаттле «Формула Студент»
21 сентября на территории подмосковного аэродрома Быково (Раменский район), в рамках ежегодного международного инженерно-спортивного соревнование «Формула Студент», восемь детских технопарков Москвы проведут серию мастер-классов
Детский технопарк «На Зорге» приглашает на «Парк-Фест»
21 сентября детский технопарк «На Зорге», курируемый Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, проведет на территории парка «Ходынское поле» второй фестиваль «Городские проекты»
Для поддержки московских IT-разработчиков учреждены премии Мэра Москвы
В столице учреждены премии Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации», направленные на поддержку талантливых разработчиков цифровых продуктов и сервисов для развития городской среды
Итоги выставки «Collection Premiere Moscow 2019»: стенд столичных дизайнеров посетили байеры из Италии, Маврикия, Индонезии и других стран
Столичные дизайнеры провели 366 встреч в формате MatchMaking на крупнейшей выставке моды в Восточной Европе «Collection Premiere Moscow 2019» (СРМ), которая завершилась 6 сентября в «Экспоцентре»
«Made in Moscow»: 12 московских производителей детских товаров представят свою продукцию в Германии
В Кельне сегодня открылась крупнейшая в мире выставка товаров для детей всех возрастов «Kind + Jugend 2019», которая продлится до 22 сентября. На ней под единым брендом «Made in Moscow» впервые принимают участие 12 столичных компаний
Новости 24
Нацсовет незалежной лишил лицензии на вещание «112 Украина»
ФИФА уличили в фальсификации: Месси избран игроком года нечестным путем
На создание российского конкурента «Википедии» может уйти почти 2 млрд рублей
В США ввели новые санкции против Китая
Центр командования США переедет в Польшу
Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашукджи
"В минских договоренностях этого нет": Песков прокомментировал возможное введение белорусских миротворцев на Донбасс
Прокуратура требует наказание актеру Павлу Устинову, не связанное с лишением свободы
Информатика по-новому: В Якутии для детей открылись 54 образовательных центра «Точка роста»
В Кремле удивлены, что США опубликовали полную запись беседы Трампа и Зеленского
Жена Зеленского появилась на обеде ООН в костюме на голое тело
Зеленский сообщил, что не приглашал США стать частью «нормандской четверки»
Памфилова: ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства
Горевший в Норвегии российский траулер затонул
Зеленский «услышал», что Трамп готов помочь в «возвращении» Крыма
Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
Зеленский полагал, что Белый дом опубликует лишь часть его разговора с Трампом
Российское правительство предложило увеличить прожиточный минимум пенсионеров
На заправках России 9% горючего оказалось фальсификатом