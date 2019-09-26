В «Технограде» пройдет Public-talk по вопросам карьеры и личной эффективности

Ведущие хэдхантеры города – Татьяна Минаева и Алла Третьякова – раскроют секреты построения успешной карьеры. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 17:00 на площадке павильона «Арт.Техноград».

Public-talk организован Центром развития карьеры в рамках цикла регулярных встреч «Карьерное развитие», на которых потенциальные соискатели могут очно пообщаться с HR-коучерами, экспертами по подбору персонала и представителями бизнеса.

Первая часть мероприятия посвящена авторскому тренингу Татьяны Минаевой на тему «5 ключевых компетенций, которые важны любому работодателю». Не секрет, что в каждой профессии необходимо обладать определенными знаниями и умениями, но есть набор общих навыков, которые актуальны для успешной карьеры в любой сфере. На тренинге посетителей научат не только развивать нужные компетенции, но и демонстрировать их на собеседовании.

Вторая часть мероприятия пройдет в формате практикума по личной эффективности. Приглашенный спикер Алла Третьякова расскажет, как найти новые возможности для своей карьеры сегодня и раскроет ряд приемов, которые помогут достичь успеха в новой области. Практикум будет полезен тем людям, которые хотят совершить резкий поворот в своей карьере и сменить профессиональную сферу.

«На площадке Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» уже сформировалась нетворкинг-платформа, где эксперты HR-индустрии рассказывают об инструментах карьерного роста и помогают соискателю развить профессиональные навыки и soft-skills. Подобные мероприятия мы проводим для широкой аудитории с целью помочь с выбором профессии, научить ориентироваться в современных реалиях рынка труда и открывать для себя новые карьерные возможности», – отмечает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Вход в лекторий свободный по предварительной регистрации на сайте.

Открытый лекторий «5 ключевых компетенции, которые важны любому работодателю» с 12:00 до 14:00 - по ссылке: https://career-center.timepad.ru/event/1050963/

Практикум по личной эффективности в карьере «Как найти новые возможности для своей карьеры» с 15:00 до 17:00 - https://career-center.timepad.ru/event/1061138/

Справочно:

«Техноград» - уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда, а также профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.