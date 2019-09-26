2019-09-26T13:55:09+03:00
Свое дело

Московские товары для детей заинтересовали покупателей из 38 стран: итоги участия столичных компаний в выставке «Kind + Jugend2019»

22 сентября в Кельне завершилась крупнейшая в мире выставка товаров для детей всех возрастов – «Kind + Jugend 2019». На площадке мероприятия 12 столичных компаний впервые представили товары под единым брендом «Made in Moscow»
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За 4 днявыставки предприятия провели более 250 деловых встреч, экспортный потенциал которых составил порядка 3,5 млн евро. Коллективную экспозицию и деловую программу организовал Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы,

В торжественном открытии коллективного стенда «Made in Moscow» принял участие Торговый представитель РФ в ФРГ Андрей Соболев.Позднее, в ходе деловой встречи были достигнуты договоренности о содействии Торгового представительства РФ в ФРГ в поиске потенциальных партнеров для московских компаний, участии Торгпреда в совместныхмероприятиях, а также обсуждалось, какая столичная продукция пользуется наибольшим спросом на немецком рынке.

Участниками экспозиции «Made in Moscow» был проведен ряд важных переговоров с потенциальными зарубежными партнерами из 38 стран всех ключевых экспортных направлений. В их числе США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Нидерланды, Испания, Португалия, Италия, Казахстан, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Монголия, ОАЭ, Австралия, Новая Зеландия и множество других стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

«Товары для детей являются важным направлением столичного экспорта, а продукция Москвы отвечает самым высоким требованиям к качеству и безопасности. 89,8% участников деловых встреч с потенциальными зарубежными байерами и инвесторами оценивают переговоры как перспективные – договоренности о поставках либо были достигнуты в ходе самих встреч, либо их достижение планируется в ближайшее время. Наибольшее количество встреч было проведено с компаниями из Германии, Китая, Нидерландов, Франции и Испании», - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Так, столичные компании встретились с генеральным директором компании BabykishХамидом Резой Ахмади (дистрибьютер детских товаров в Средней Азии, Африке и Австралии),генеральным директором компании Stroller 24Анни Кляйн (дистрибьютер детских колясок),представителями Агентства по внешнеэкономической деятельности ФРГ GermanyTrade & Invest и многими другими.

Также в ходе выставки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Московским экспортным центром и Ассоциацией производителей и потребителей детских товаров и услуг. Данное соглашение призвано способствовать поддержке и дальнейшему развитиювнешнеэкономической деятельности компаний московской индустрии детских товаров.

Справочно:

Московский экспортный центр (МЭЦ) был создан Правительством Москвы в качестве «единого окна»для работы с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные и российские рынки. Одна из главных задач МЭЦ — укрепление позиций Москвы как лидера по объемам экспорта среди регионов России и развитие экспортного потенциала столичных компаний.

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