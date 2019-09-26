Кубок России сменит хозяина

В среду состоялись матчи 1/16 финала Кубка России. На этом этапе в борьбу вступают клубы Премьер-лиги, которые, по идее, должны побеждать на классе команды низших дивизионов. Но те бьются не на жизнь, а на смерть, выбивая грандов.

«Паровоз» зашел в тупик

И вот на этой ранней стадии вылетело сразу семь представителей РПЛ, включая действующего обладателя Кубка «Локомотив». Впрочем, это поражение можно понять — Юрий Семин в Калининград привез практически второй состав, дав основе подготовиться к ближайшему матчу чемпионата с «Зенитом». Плюс на следующей неделе «Локо» едет в Турин играть с «Ювентусом» Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. И «Балтика» воспользовалась этой ситуацией, сравняла счет в основное время матча (1:1), чуть не забила в дополнительное, и все же выиграла по пенальти.

«Нижний» тянется наверх

Похожая история приключилась в Нижнем Новгороде. Там одноименная команда выбила из борьбы «Краснодар» (1:0), также играющий на два фронта.

- Мы попробовали свои силы с футболистами, которые играют в Лиге чемпионов, показали зубы, показали характер, показали игровую дисциплину. Были моменты, когда мы могли бы и еще гол забить, - сказал после матча тренер «Нижнего Новгорда» Дмитрий Черышев, отец форварда сборной России Дениса Черышева, который играет за «Валенсию».

То что «Томь» разгромила «Тамбов» тоже понятно - новичок Премьер-лиги, барахтающийся в подвале турнирной таблицы, привез в Томск практически дублирующий состав и получил по-полной (4:0).

Крах «Динамо»

Но вот поражение московского «Динамо» во Владивостоке от «Луча» (1:0) необъяснимо. Только этим летом бело-голубые потратили на трансферы 33 млн. евро, тогда как стоимость всех футболистов «Луча» менее 5 млн евро!

- Так плохо давно уже не играли, снова повторяют те же ошибки, - сказал в интервью «КП» экс-премьер России, член попечительского совета спортобщества «Динамо» Сергей Степашин.

А на вопрос, не пора ли динамовцам выгнать тренера Дмитрия Хохлова, Степашин ответил:

- Это решение должно принимать руководство совета директоров ФК «Динамо», возглавляет его Юрий Алексеевич Соловьев (Первый заместитель президента – председателя правлени Банка ВТБ). Заседание «Динамо» пройдет в десятых числах октября. Нужно обсуждать. Дело не только в тренере, в в том, как строится команда, в принципах игры. Сколько купили, кого взяли. Очень много вопросов, к сожалению. Единственное, что радует, это то, что еще болельщики ходят и хороший стадион.

Игнашевич подрезал «Крылья»

И, наконец, вернувшееся в Первый дивизион московское «Торпедо» победило команду РПЛ «Крылья Советов» (2:0). Но здесь все по-честному — черно-белые под руководством Сергея Игнашевича просто играли лучше, что и признал наставник «Крылышек» Миодраг Божевич. Ждем возвращение команды Эдуарда Стрельцова в высший свет.

Наследие ЧМ-2018

А еще мы увидели в действие сразу несколько стадионов, построенных к ЧМ-2018. Вот если бы «Балтика», «Нижний Новгород» и «Мордовия» (проиграла «Ростову 0:2) вернулись в Премьер-лигу, то в ней были бы задействованы все наши современные арены. Но пока все упирается в бюджеты команд, находящиеся на финансировании регионов...