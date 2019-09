Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября

В рамках Года музыки Великобритании и России 2019 будет представлена специальная программа.

Выставка пройдет 5 октября в Москве (отель Ритц-Карлтон, ул.Тверская,3) и 6 октября в Санкт-Петербурге (отель Астория, Большая Морская, 39) при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и официального партнера выставки – агентства ECM . Вход свободный по предварительной регистрации.

В выставке примут участие более 30-ти учебных заведений Великобритании, среди которых топовые University College of London, The University of Glasgow, City, University of London, University of Westminster и многие другие. Искусство и дизайн, бизнес и финансы, менеджмент, IT и инновации, музыка, инжиниринг, медицина, лингвистика, английский и многие другие направления будут представлены на выставке Study UK: Discover You.

Для гостей выставки будет представлена обширная программа семинаров и лекций на самые разные темы. Так, Посольство Великобритании проведет презентацию стипендии Chevening - единственной стипендии, доступной для россиян, которая полностью покрывает затраты на обучение. На лекции Cardiff Sixth Form College можно будет узнать, как поступить в рейтинговый университет Соединенного Королевства, а представители The University of Edinburgh расскажут, как правильно его выбирать. На сессии Alumni talks будет возможность пообщаться с выпускниками британских вузов, задать ребятам вопросы и получить необходимые рекомендации и советы.

Все желающие смогут пройти бесплатное тестирование от Cambridge Assessment English на знание английского языка, а так же прослушать лекцию «Как выбрать международный экзамен по английскому языку». Представители центров INTO расскажут все о профессиях будущего, которые помогут найти высокооплачиваемую работу выпускникам. А спикеры The University of Warwick дадут советы по составлению мотивационного письма, на основании которого принимается решение о зачислении.

Ведущие aрт-вузы Великобритании - University of the Arts London (UAL), Goldsmiths University - поделятся лайфхаками по созданию креативного портфолио для поступления в творческий вуз.

Впервые на выставке в специальной зоне будут представлены вузы, предлагающие программы двойных дипломов и британские программы в Москве, среди них - Британская Высшая Школа Дизайна и другие.

Гостей выставки ждет выступление одного из самых популярных блогеров, учителя английского языка Андрея Федотова. Андрей сравнит подходы в обучении английскому языку в Великобритании и в России и развенчает миф о том, что взрослым английский уже не выучить. Будет много веселых конкурсов и призов.

Этот год объявлен Годом музыки Великобритании и России 2019, поэтому частью образовательной программы выставки станут бесплатные семинары, лекции и мастер-классы от представителей известных музыкальных учебных заведений.

Вход на выставку свободный по предварительной регистрации:

Москва, 5 октября, 12.00 – 18.00, Санкт-Петербург, 6 октября, 12.00 – 18.00.

Регистрация по ссылке http://studyukrussia.ru