2019-09-26T17:09:12+03:00
Общество

«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве

Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
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Фото предоставлено пресс-службой ГК ПросвещениеФото предоставлено пресс-службой ГК Просвещение
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Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, 23 сентября, по итогам переговоров руководителей обеих компаний, которые состоялись в центральном офисе «Просвещения». Подписи под документом поставили генеральный директор «Просвещения» Дмитрий Климишин и Президент издательства «Народное образование» Хуан Цян.

Стороны заявили о намерении способствовать адаптации ряда учебно-методических комплексов (УМК) «Просвещения» для КНР и развивать сотрудничество в области издания УМК на территории двух стран. «Просвещение» и «Народное образование» будут проводить совместные мероприятия и выставки, направленные на развитие культурных, научных и образовательных связей между гражданами и организациями России и Китая.

У двух компаний уже есть успешный опыт сотрудничества. В партнерстве с «Народным образованием» «Просвещение» выпустило серию УМК «Время учить китайский!», предназначенную для учащихся российских общеобразовательных организаций, начинающих изучать китайский в качестве второго иностранного языка с 5 класса. Теперь взаимодействие ведущих издателей РФ и Китая предстоит вывести на качественно новый уровень.

«Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества обещает стать продвижение и популяризация китайского языка в России. Семинары с участием авторов из Китая будут очень востребованы у российских учителей. Одновременно мы готовы работать с нашим китайским партнером над созданием нового учебника по русскому языку для Китая, у нас уже наработан по этой теме большой материал и интересный опыт», - отметил Дмитрий Климишин.

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