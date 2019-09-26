2019-09-26T17:56:45+03:00
Происшествия

В Москве задержали женщину похитившую у 84-летней старушки 33 000 долларов

84-летнюю пенсионерку Веру Павловну ограбили в октябре 2018 года
Наталия ЕРОШКИНА
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Теперь девушка ожидает суда. Установить её подельников следователям ещё предстоитТеперь девушка ожидает суда. Установить её подельников следователям ещё предстоитФото: Олег ЗОЛОТО
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Почти год прошёл с того дня как 84-летняя пенсионерка Вера Павловна лишилась крупной суммы денег. 16 октября 2018 года в её квартире раздался звонок, в трубке зазвучал вежливый голос социального работника, представившегося Тамарой Владимировной. Женщина сообщила бабушке, что через несколько часов навестит пенсионерку для обмена старых денежных купюр, выходящих из оборота, на новые. Иначе сбережения Веры Павловны могут в скором времени стать недействительны, — утверждала женщина. Кроме того, Тамара Владимировна поспешила обрадовать пожилую женщину возможностью повышения пенсии, но для этого нужно было составить специальное заявление и опять без присутствия соцработника было не обойтись.

— Часов в 12, через 2 часа после звонка пришли две женщины, одна моложе, другая постарше. Они сказали, что по поручению Тамары Владимировны. Я их пригласила на кухню. Но одна из них через какое-то время пошла в прихожую. Вторая попросила показать деньги, им надо было номера с купюр переписать, — рассказала Вера Павловна полиции

Пенсионерка послушно достала 33 000 долларов США, которые заботливо хранила в швейной машинке и передала соцработнику. После завершения процедуры переписи деньги бабушка вернула на привычное место и проводила нежданных гостей. Через какое-то время Вера Павловна решила проверить сохранность своих сбережений и не обнаружила ни копейки. Пенсионерка сразу позвонила в полицию.

— Были изъяты записи камер видеонаблюдения с подъезда, установлены приметы подозреваемых. На данный момент одна из них задержана и находится под арестом в СИЗО за совершение подобного преступления, — рассказал kp.ru источник

Ею оказалась 23-летняя уроженка Нижегородской области Лариса Долинская. Теперь девушка ожидает суда. Установить её подельников следователям ещё предстоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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