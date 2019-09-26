Омск может не остаться газет

Уважаемые Александр Леонидович, Оксана Николаевна, Владимир Валентинович!

В декабре 2014 года Президентом РФ дано поручение органам исполнительной власти обеспечить свободный доступ россиян к печатной продукции.

Для поддержания развития данной отрасли распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2017 года № 719-р «Об утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли» был разработан комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющие торговлю книгами и печатными средствами массовой информации в специализированных павильонах, должны быть отнесены к субъектам социального предпринимательства.

В апреле 2016 года постановлением Правительства РФ № 291 «Об утверждении правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов…» были утверждены новые нормативы определения минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в число которых вошел норматив минимальной обеспеченности населения торговыми павильонами и киосками по продаже печатной продукции.

На сегодняшний день продажа периодической печатной продукции в Омске осуществляется в подавляющей части через сеть киосков «Омскпресс» ИП Бобошко А.А., торговую сеть «Дилижанс» и оставшуюся часть киосков обанкротившейся сети «Роспечать».

В схеме размещения нестационарных торговых объектов в 2018 году числилось 294 места для размещения НТО, реализующих печатную продукцию. После года активной работы администрации Омска число реально действующих объектов на сегодня составило 175 НТО. То есть уменьшилось на 119 точек. Соответственно, в этих 119 точках перестали продавать газеты и журналы. Такое резкое падение продаж стало одной из причин прекращения выхода в 2019 году известной омской газеты «Криминал-экспресс», существовавшей с 1994 года. Да и все мы ощутили это на себе, включая правительственную «Российскую газету», которая пока еще и печатается, и продается в Омске, предполагая, что в городе-миллионнике иного и быть не может. Похоже, что очень даже может.

Мы уже пытались вести диалог с мэрией Омска, и нам ответили, что федеральный норматив для города по числу киосков печатной продукции составляет 162. То есть мы его-де даже перевыполняем. Ответ формально, может быть, на данный момент и верный, но по существу издевательский.

Странно слышать это от администрации города, во главе которого стоит профессиональный экономист и инициатор «Стратегии социально-экономического развития Омска до 2030 года». В нашем случае совсем не нужно стратегически мыслить на 10 лет, хватит и пары.

В апреле 2019 года в постановление администрации города Омска № 1812-п было введено понятие «торгово-остановочный комплекс». В итоге автоматически была исключена возможность размещения на остановках общественного транспорта иных НТО (киосков и павильонов), что, кстати, противоречит приказу Минкомсвязи России от 31.07.2013 № 197, в соответствии с которым рекомендуется располагать киоски прессы в местах с высоким пассажиропотоком, а именно – рядом с остановками общественного транспорта.

А так как практически все НТО, реализующие печатную продукцию, располагаются на остановках общественного транспорта, то по окончании договорных отношений с ними (а это 48 точек формата «Роспечать» к концу 2019 года, 30 точек формата «Дилижанс» к 2020 году, 75 точек формата «Дилижанс» к 2021 году и примерно тогда же практически все киоски ИП Бобошко А.А.) количество законно расположенных печатных киосков приблизится к НУЛЕВОЙ отметке. При этом – заметьте – федеральный норматив не будет соблюдаться уже после 1 января 2020 года.

И второе, что тоже понятно каждому мало-мальски знакомому с экономикой человеку: демонтированные киоски на площади Ленина, скажем, или у цирка, которые там стояли лет 50 с глубокого советского времени, да и вообще НТО по проспекту Маркса, где не осталось сегодня практически ни одного киоска, продавали газет в разы больше, чем такие же киоски, пока оставшиеся на окраинах города. Количество-то киосков может оставаться тем же, а вот их качество… Такая вот муниципальная хитрость.

Еще раз напоминаем, что федеральным правительством эта деятельность отнесена к социальному предпринимательству. Еще чернила, наверное, не обесцветились на недавних документах и декларациях об Омской области как якобы столице социального предпринимательства. Помнится, региональное министерство экономики на VI Международном форуме «ИННОСИБ-2016» много говорило о необходимости поддержки социального предпринимательства и о том, что эта сфера по определению малодоходная.

Сегодня администрация Омска заявляет, что в новой схеме размещения НТО заложено размещение в составе торгово-остановочных комплексов 87 НТО, реализующих печатную продукцию. Так что все якобы предусмотрено и спланировано. Был объявлен конкурс, и есть победитель, который будет ставить ТОКи на всех самых оживленных и, прямо скажем, выгодных остановках. Однако предлагаемая победителем конкурса цена аренды (от 3000 рублей в месяц за кв. м) неподъемна для НТО, специализирующихся на малорентабельной реализации печатной продукции. Ведь сейчас эти НТО платят 460 рублей за квадратный метр. То есть арендная плата увеличится более чем в шесть раз. Так что с заявками будет туговато. Плюс к этому договоры субаренды заключаются обычно на 11 месяцев, а после окончания срока воля арендатора, продлевать их или нет. А значит, каких-либо долговременных планов строить нельзя.

Как нам известно, обсуждается вопрос формального соблюдения специализации: поставить-де сбоку пару полок и разместить там сканворды и ежемесячные, а то и ежеквартальные журналы. Или изменить специализацию, сославшись на отсутствие заявок. Говорилось даже о возможности захода иногородней сети. С последним мы уже сталкивались, и эти «зашедшие» нам остались должны приличные суммы за проданные газеты.

Проблема требует незамедлительного решения, так как перед некоторыми из федеральных печатных СМИ уже стоит вопрос о целесообразности выхода в Омске-миллионнике печатной версии, при том что такая версия нормально себя чувствует во многих других регионах, где населения меньше. Даже в соседнем Новосибирске на многих остановках нет других киосков, кроме как по продаже прессы и мороженого. И ассортимент федеральных газет там больше, чем у нас.

Уверены, что ситуация не тупиковая. Дабы не быть голословными, высказываем предложение: внести в постановление № 1812 изменения, разрешающие рядом с ТОКом на остановке поставить отдельно стоящий киоск по продаже прессы. При той твердой позиции администрации Омска, что на всех остановках обязательно должны быть ТОКи, скорее всего, это единственно возможный вариант решения.