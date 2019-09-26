Виталий Савельев: «Регуляторная гильотина» - один из ключевых инструментов улучшения делового климата»

Реализация механизма «регуляторной гильотины» стала темой очередной встречи Комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей. Совещание под председательством члена бюро правления РСПП, генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева прошло 26 сентября в Москве. Члены Комитета рассмотрели промежуточные итоги реализации проекта и обсудили перспективы развития механизма «регуляторной гильотины» на российском рынке.

Инициатором проекта стал Владимир Путин: механизм, разрабатываемый по поручению президента РФ, предполагает, что после 1 января 2021 года все принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу, принятые до этой даты, утратят свою силу. Вместо них будут приняты новые, более актуальные нормы, разработанные с учетом современного уровня развития технологий во всех сферах бизнеса. Новые правовые акты также будут составлены с учетом риск-ориентированного подхода. В течение 2020 года перед федеральными органами стоит задача проанализировать все нормативные требования к бизнесу и определить, какие из них являются актуальными.

Как подчеркнули участники заседания, важно избежать «правового вакуума», который может образоваться после отмены старых норм — особенно это касается таких отраслей, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.

Еще одной проблемой участники заседания назвали дублирование контрольных механизмов, которое возникает сейчас в тех сферах бизнеса, которые работают по международным стандартам или законам других стран. «Регуляторная гильотина» поможет снизить административную нагрузку на предприятия и компании, которые ведут бизнес на международном рынке и попадают под действие различных юрисдикций. Для этого необходимо синхронизировать российские и международные правовые требования.

- Для бизнес-сообщества концепция «регуляторной гильотины» — один из ключевых инструментов улучшения делового климата, - подчеркнул глава Комитета по регуляторной политике РСПП, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. - Но реализация предлагаемой инициативы, «тонкая настройка» её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым Президент страны Владимир Владимирович Путин придает стратегическое значение.

Напомним, Комитет по регуляторной политике был создан в 2018 году в составе Российского союза промышленников и предпринимателей и объединил за круглым столом представителей бизнеса, органов власти и общественных организаций для обсуждения самых актуальных вопросов в сфере регулирования предпринимательства и экономики в России. Такой формат позволяет наладить конструктивный диалог между властью и бизнесом и учесть мнения всех участников процесса. В комитет вошли представители всех отраслей российской экономики — от энергетики и тяжелого машиностроения до транспорта и производства инновационного оборудования. Аэрофлот в Комитете стал единственным представителем гражданской авиации.