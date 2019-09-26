Борис Титов: «Будем отрезать избыточные требования к бизнесу»

Уполномоченный по правам предпринимателей РФ Борис Титов рассказал о том, какие меры будут приняты в России для поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках бизнес-форума стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе, Титов рассказал, что большие изменения ждут законодательство в сфере бизнеса.

- Сейчас объявлена регуляторная гильотина. Будем отрезать избыточные требования, которых сегодня очень много. Два миллиона требований, которых ставят перед бизнесом, должны сократиться в несколько раз, - заявил уполномоченный.

По словам Титова, положительным примером таких мер является опыт Казахстана, где количество требований к бизнесу уменьшили до 30 тысяч.

Напомним, пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В столицу Башкирии съехалось около 2500 участников из 30 стран. Организатором Форума выступает Правительство Республики Башкортостан.