«Не хочу, чтобы меня ночью убили топором»: Сестра «девочки в клетке» постоянно носит бронежилет

Трагедия семьи Журавлевых обрастает новыми подробностями. 18-летняя Ярослава Журавлева, которая три года назад сбежала от родителей, а теперь обвиняет их в истязании, угрожала своей младшей сестре. Когда-то Лиля, которой сейчас 14 лет, жила со Славой душа в душу. А теперь девочка боится встречи с новым «Я» своей сестры.

— Слава нянчила меня в детстве. Мы с ней много играли, все время вместе проводили. Я даже отдельные сценки помню. Почему-то первое, что вспоминается — как мы на пляже подружились с ней вместе с одним мальчиком. Славка секрет мне раскрыла: если положить формочку в ведерко, то вода немного поднимется. А я побежала ему сразу рассказывать. Не знаю почему это так в память врезалось, — вспоминает Лиля.

Обе девочки были развиты не по годамФото: Личный архив

«ОСТАНЕШЬСЯ ПОД ЗАБОРОМ»

Внешне Ярослава и Лиля очень похожи — шикарные рыжие волосы, голубые глаза, ямочки на щеках. Обе девочки выглядят старше своих лет и развиты не по годам. Лиля, как и Слава пошла в школу с 5 лет. Сейчас девочке 14, а она уже в 10 классе.

— Я ОГЭ писала со свидетельством о рождении, паспорта даже не было, — улыбается Лиля. — А поступать буду на врача, уже готовлюсь. Славка тоже врачом быть мечтала.

Мама девочек Тамара Журавлева призналась: Славе всегда требовала к себе повышенное внимание. Но скоро появилась младшая Лиля.

Внешне Ярослава и Лиля очень похожиФото: Личный архив

— Когда хвалила Лилю за красивую картинку, Слава кричала: «А моя красивая? Красивая?» Теперь Слава обвиняет сестру в том, что та заняла ее место в жизни, — признается Тамара.

В июле 2017 года Слава выходила на связь с любимой сестрой. Девочка написала Лиле под именем некоего Viktor Viktor и начала угрожать.

Слава (С): Ты думаешь, вам верят?! Что вы белые и пушистые! Жертвы?! Оооо нет! Ошибаешься!

Лиля (Л):А по твоему, ну, ты ж типа здоровая, нормально по ночам писать, как поубиваешь своих родных?

Мама девочек Тамара ЖуравлеваФото: Иван МАКЕЕВ

С: Боишься?! Меня тебе нужно бояться. Ой, забыла сказать. Я в Москве.

Л: Ну погодь. Ты же пишешь, что овечка без злобы в душе?

С: Посмотрим, как вы все запоете. Я приготовила лично тебе сюрприз. Тебе понравится. Очень-очень. Останешься ты под забором. Биолог. И от позора не отмоетесь. Это я гарантирую.

Л: Это да. Печаль. Ты и есть позор семьи.

С: Адекватные люди, которые занимались моими поисками, встречались со мной. Общались с нашей маменькой. Представь, они на моей стороне. И заметь: без всяких лживых манипуляций.

Пока еще счастливая семьяФото: Личный архив

Л: Не. Не верю.

С: Зря!!!! Пообщавшись с моим доктором, который якобы меня лечил, когда вы меня в больницу упекли с маменькой, каждый сделал свои выводы.

Больше девочки не общались. По словам Лили, девочки виделись только мельком. Лиля заметила сестру в Москве в экскурсионной группе. Слава заметила родных и...сбежала.

— Она только писала мне как-то с просьбой: «Скажи маме, чтобы она передала мои документы». Раньше в том самом «дневнике смерти» она писала, что хочет забрать меня с собой. Но за три года, видимо, все изменилось. Никто не знает, с кем она там контактировала и чем вообще занималась это время, — говорит девочка.

Квартира, где выросли девочкиФото: Иван МАКЕЕВ

ПРИХОДИТСЯ НОСИТЬ БРОНЕЖИЛЕТ

Слава уехала в Нижний Новгород через сервис поиска попутчиков «Блаблакар». Как говорят родственники девочки, деньги школьница украла у бабушки из кошелька. Там было меньше тысячи рублей. Остальную часть, видимо, накопила. Почему беглянка выбрала Нижний Новгород, тоже до конца неясно.

— Вообще она любит Питер, но он слишком крупный. Засветиться там легко. И на первое время она решила туда не ехать. А Нижний Новгород — вроде бы крупный город, и в то же время провинциальный, — объясняет Лиля.

Спальня сестерФото: Иван МАКЕЕВ

Сестра признается: Слава всегда любила привлечь к себе внимание. Но если до аварии девочка-вундеркинд старалась прийти домой и показать сразу десять «пятерок» в дневнике, то потом креативность пошла в другую сторону.

— Это были истории из разряда «Хм, а как бы сегодня в час ночи оказаться еще не дома?» Или принесет из школы пять «двоек» и скажет: «У меня бомжи сумку украли». Было такое. И мама бежит разбирается с ней — как так, что произошло, - вспоминает девочка.

После угроз Лиля ходит в бронежилетеФото: Иван МАКЕЕВ

Лиля очень скучает по той, прежней Славе. Но сейчас видеться с ней не рискует. После угроз школьница ходит в бронежилете. Защиту для Лили делали на заказ по просьбе матери девочки.

— Сейчас видеться со Славой опасно. Я не хочу, чтобы меня ночью убили топором. Если это будет моя сестра, которая была до аварии — это совсем другой человек — то, конечно, да. Тогда я хочу ее видеть. Но… В психиатрии пока вообще ничего не лечится на 100%. А чудес не бывает, — считает младшая сестра.

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