В Металлоинвесте набирает силу добровольческое движение

20-21 сентября Металлоинвест провел I Слет волонтеров, который объединил более 120 добровольцев со всех предприятий компании. Волонтеры пополняли багаж знаний на лекциях и тренингах приглашенных экспертов, а затем облагораживали территорию заповедного участка «Ямская степь», где появится питомник по разведению лошадей Пржевальского.

«КРУТЫЕ РЕБЯТА»

Отзывчивость и бескорыстие – главные качества волонтера. I Слет волонтеров Металлоинвеста объединил единомышленников, которые находят вдохновение в помощи другим.

Первый день встречи был посвящен обучению волонтеров. Лекцию о волонтерстве и благотворительности провел первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев. Эксперт рассказал о популярных мифах и стереотипах, снятии барьеров, трендах и ярких проектах.

А затем задал ряд вопросов волонтерам и сложил собственное мнение о добровольческом движении компании.

– Ваши волонтеры – очень крутые ребята! Я много с кем в этой сфере общаюсь и поэтому могу сравнивать, – признался Вадим Ковалев. – Уверен, волонтеры Металлоинвеста и есть будущее компании, ведь все всегда держится на неравнодушных людях. Здесь не заставляют сотрудников помогать кому-то ради показателей. Ваши волонтеры сами пришли к этому, через свой личностный рост.

Для погружения в тему волонтерства одной теории мало, поэтому большую часть первого дня отвели практике. Для участников слета организовали тренинги по мотивации, командной работе и пиару. Разобраться в себе, понять истинные мотивы собственных поступков помог педагог-психолог Алексей Газарян. Бизнес-тренер Анастасия Незнамова смоделировала работу в команде, чтобы каждый осознал, какую роль играет в группе и, соответственно, какую пользу способен принести. А руководитель интернет редакции Медиа холдинга «360» Антон Зинин рассказал, как правильно продвигать проекты: создавать газеты, радио-ролики, видео, пресс-релизы…

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

НА СТРАЖЕ ЭКОСИСТЕМЫ

На следующий день волонтеры расчищали от ясенелистного клена площадку в «Ямской степи» (один из пяти участков, входящих в заповедник «Белогорье», – прим. авт.). Быстрорастущее дерево, занесенное сюда людьми, вытесняет аборигенные виды растительности. И если растение-агрессор не истребить, экосистема степи исчезнет в результате биологического загрязнения.

– Помимо того, что волонтёры работают над расчисткой территории от сорной растительности, помощь оказана Лебединским ГОКом, который выделил технику, – отметил Александр Шаповалов, директор заповедника «Белогорье». – Благодаря комбинату мы раскорчевываем уже третью площадку из-под клёна ясенелистного. Здесь будет восстанавливаться экосистема степи.

Однако для сохранения экосистемы истребить растения-агрессоры недостаточно. Нужны крупные травоядные, которые поддерживают жизнь степи, поэтому здесь решено создать питомник для разведения лошади Пржевальского. Выбор пал на неё, поскольку она приходится близким родственником степному тарпану, который в XVII-XIX веках обитал в этих краях. Отметим, что сегодня в «Ямской степи» водятся кабан, косуля, заяц, лиса, различные виды полевых грызунов, иногда в гости захаживают лось и волк.

АВАНГАРД КОМПАНИИ

Многие волонтеры считают запуск корпоративной программы «Откликнись!» актуальным решением. В Металлоинвесте трудятся тысячи людей, и многие из них хотят делать добрые дела, но не знают, с чего начать, кому и как помочь. Программа помогает им раскрыться.

- Наши работники, их семьи, жители регионов присутствия - ключевой фокус социальной политики компании, - отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – Многое в развитии комфортной и благоприятной среды для жизни зависит от личного участия и вовлеченности жителей территории. Сегодня в волонтерской организации Металлоинвеста состоит 815 человек. Это лидеры изменений, нацеленные на добрые дела. И мы рады, что инициативу Металлоинвеста поддерживают коллеги из других компаний, работающих в тех же регионах. Объединившись, мы сможем сделать больше.

На слете открыли региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Этому совету всего пять лет, но он объединяет более 40 российских и международных компаний, создавая возможности для распространения лучших практик корпоративного волонтёрства в стране. Возглавит Белгородское отделение НСКВ начальник управления делами ОЭМК Екатерина Рагулина.

– Создание региональной организации позволит сотрудничать с потенциальными партнёрами, что расширит наши возможности, – пояснила Екатерина Игоревна. – Волонтеров станет больше, соответственно, и круг людей, которым мы сможем помочь, тоже расширится.

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Добровольческое движение в холдинге активно развивается: если в 2018 году его сотрудники провели 10 акций, запустив корпоративную программу «Откликнись!», то в 2019-м количество акций выросло до 43-х.

– В июле этого года у нас полыхали природные пожары: со стороны Казахстана огонь перебросился на территорию Новотроицка, - вспоминает Богдан Янтимиров, электрогазосварщик Уральской Стали, - Горели поля, огонь уже подбирался к посёлку Хабарному. Пожарные службы не справлялись, подмогу прислали из соседнего города, но и этого было недостаточно. В соцсетях появился пост: нужна помощь добровольцев. Я решил, что должен помочь. В числе волонтёров встретил немало сотрудников моего комбината. Более того, наше предприятие выделило технику для тушения пожаров. Пожары длились несколько дней, я тушил их из пожарного ранца в свободное от работы время.

Сотрудники «Уральской Стали» накануне 9 мая навещали ветеранов Великой отечественной войны. Дарили подарки. Для детей с ограниченными возможностями здоровья волонтёры Михайловского ГОКа проводят выезды на экскурсии в другие города: Белгород, Курск, Орёл, Прохоровку… Работники ОЭМК посетили старооскольский дом престарелых и провели с его подопечными весь день: организовали чаепитие с беседой, чтением стихов и пением песен.

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

- В Губкине при поддержке Металлоинвеста появилась площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья, но она, увы, зачастую пустовала. Местной общественной организации, объединяющей матерей таких детей, мы предложили провести акцию «Доступная игра». Аниматоры, в числе которых были наши волонтёры, играли с детьми, танцевали, фотографировались… Было весело. В 2018 году на игру пришло 25 детей, а в этом – 43 ребенка! Приезжают не только из Губкина, но и со Старого Оскола. Хотим, чтобы «Доступная игра» стала традиционной. Ее польза в том, что мы смогли собрать детей вместе, подарить им настоящий праздник и возможность общения друг с другом, - рассказывает Эдуард Сюрюрюков, специалист по персоналу ООО «ЛебГОК-Здоровье».

Как видим, доброта не имеет границ.