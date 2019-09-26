«Я с первого дня знал, что он не спал за рулем»: отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию его гибели

Каких только версий гибели музыканта не выдвигалось за 29 лет, прошедших с момента злосчастной аварии. 15 августа 1990 года в нескольких километрах от Риги «Москвич» Виктора Цоя на скорости 130 км/ч вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «Икарус» - легендарный рокер погиб мгновенно. Согласно официальной версии, лидер «Кино» заснул за рулем (следов алкоголя в крови Цоя не обнаружили), но после трагедии много говорили о самоубийстве и даже причастности спецслужб.

И вот — очередное расследование. На днях судебный эксперт и руководитель петербургского Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталья Потлачук изучила материалы дела и восстановила схему рокового ДТП. Специалист уверена, что смерть музыканта не могла наступить из-за сна.

- Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом, - пояснила Потлачук изданию «Фонтанка». - Если предположить, что Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, он должен был продолжить движение по направлению. В этом случае его «Москвич» оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования «Икаруса». Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии, нет.

В своих интервью Роберт Цой не раз с горечью говорил — он считает себя виновным в гибели сына: не научил его ездить как следуетФото: Тимур ХАНОВ

О результатах этого исследования отец музыканта, 81-летний Роберт Цой узнал от «Комсомолки»:

- Да я сразу говорил, что сын не спал за рулем! - заявил kp.ru Роберт Максимович. - Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? Я 29 лет назад сказал — а какие-то идиоты сейчас это повторили! Сколько уже этих расследований провели, не счесть. Но к чему в этом ковыряться? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь.

В своих интервью Роберт Цой не раз с горечью говорил — он считает себя виновным в гибели сына: не научил его ездить как следует. Виктор был неопытным водителем, вот и не справился с управлением на крутом вираже.

- К машинам Витя был равнодушен, - рассказывал его отец. - За рулем сидел от силы пару лет, быстро уставал, отвлекался от дороги, голова всегда была занята новыми песнями... Завзятый автомобилист, я несколько раз пытался научить его водить, но дело шло со скрипом. До сих пор считаю, что единственная моя вина - в том, что не проявил должного упрямства.

В момент гибели Виктору Цою было всего 28 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734408" frameborder="0"></iframe> Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию его гибели.

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