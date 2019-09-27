2019-09-26T20:40:16+03:00
Телевизор

Андрей Малахов: Теперь со мной рядом два Александра!

Телеведущий и продюсер поздравляет наставника и старшего коллегу
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«Трансконтинентальная МедиаКомпания» Александра Митрошенкова производит десятки популярных телепрограмм для разных каналов. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/АГН «Москва»«Трансконтинентальная МедиаКомпания» Александра Митрошенкова производит десятки популярных телепрограмм для разных каналов. Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/АГН «Москва»
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27 сентября исполняется 62 года известному медиаменеджеру, президенту «Трансконтинентальной МедиаКомпании» Александру Митрошенкову. «Трансконтинентальная МедиаКомпания» производит десятки популярных программ для разных телеканалов: «Спокойной ночи, малыши!», «Когда все дома», «Прямой эфир», выпуски прогнозов погоды… С днем рождения Александра Митрошенкова поздравляет телеведущий Андрей Малахов:

«Первый крупный проект, который мы делали с Александром Митрошенковым, - «Большая стирка» на Первом канале. Ежедневное ток-шоу с реальными героями - это безумно радовало нас, но и пугало! Как привозить героев в Москву? Какие истории интересны зрителям? Где границы пошлости? Ответы мы узнавали в процессе работы. Это был страшный риск. Для меня - как ведущего, для него - как продюсера. Но у Александра, как говорится, горел глаз - мы рискнули, и этот проект изменил и мою жизнь, и его.

Потом были «Пять вечеров с Андреем Малаховым», «Пусть говорят» и, наконец, мои любимые «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». И я рад, что у Александра по-прежнему горит глаз и мы с радостью делим все риски - уже как продюсеры.

Когда у меня родился сын, моя семья выбрала ему имя - Саша. Так что теперь у меня рядом два Александра. Успехов и здоровья тебе, Александр-старший!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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