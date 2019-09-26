Грантовый конкурс «Православная инициатива 2019-2020» продолжает прием заявок

Международный открытый грантовый конкурс «Православная инициатива» продолжает прием заявок на 2019-2020 годы: подать их можно до 15 октября. В конкурсе принимают участие проекты по четырем направлениям: «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура» и «Информационная деятельность».

Конкурс «Православная инициатива» проводится с 2005 года. Инициатором его создания и организатором выступил Благотворительный фонд преподобного Серафима Саровского. С 2010 года конкурс проводит Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных и культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. А с 2013 года миссия проведения конкурса возложена на Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».

Главная цель конкурса — поощрить творческих людей и поддержать добрые и созидательные проекты, направленные на сохранение и укрепление культурно-нравственных традиций.

В конкурсе участвуют проекты, с одной стороны раскрывающие большой позитивный творческий потенциал российского общества, а с другой — показывающие все богатство форм, в которых воплощаются гражданские инициативы.

- За 10 лет существования конкурса под эгидой Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла заявки были посвящены самой разной тематике: помощи приютам для беременных, созданию православных библиотек и образовательных программ; взаимодействию между православными приходами, общественными и благотворительными организациями. В новом конкурсе хотелось бы видеть и заявки нового типа - заявки, посвященные вовлечению людей в общественную жизнь, в том числе, в построение справедливого общества, - отметил Епископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, сопредседатель Единого экспертного совета международного грантового конкурса «Православная инициатива».

Победители конкурса будут объявлены не позднее 15 января 2020 года. Планируется, что проекты-победители начнут претворятся в жизнь с 15 февраля, их реализация продлится до 15 ноября 2020 года.

Заявки на конкурс принимаются на сайте www.newpravkonkurs.ru.