2019-09-26T21:37:41+03:00
Анекдоты

Футбол - это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч

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Вышел грибник из лесу к железной дороге, видит, ребята копошатся, гайки от крепления рельсов откручивают.

- Вы куда гайки нести собрались?

- В металлолом сдадим.

- Да чего вы там за них получите, копейки.

- За гайки - да, а вот за поезд…

* * *

Иногда хочется простого человеческого начала отопительного сезона...

* * *

Мы с мужем теперь лучше ладим друг с другом, после того как поняли, насколько наши крики расстраивают собаку.

* * *

«Еще два блинчика - и расходимся», - шептали Тоське швы на юбке.

* * *

Скоро уже наступит 2020 год. В детстве я думал, что мы будем ездить на летающих машинах. А по факту что? Картошка опять подорожала!

* * *

На третий день путешествия в поезде Москва - Владивосток гражданин Лихтенштейна сошел с ума.

* * *

- Доктор, в последнее время я очень озабочен своими умственными способностями, - жалуется пациент психиатру.

- А в чем дело? Каковы симптомы?

- Очень тревожные: все, что говорит моя жена, кажется мне разумным…

* * *

Свободный мужчина - как свободное место в переполненной электричке.

С ним, наверное, что-то не так.

* * *

- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...

- Денег к зарплате?

- Нет, объема работы.

- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.

- Тогда лишим премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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