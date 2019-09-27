Футбол - это когда все смотрят, как 22 миллионера играют в мяч
Вышел грибник из лесу к железной дороге, видит, ребята копошатся, гайки от крепления рельсов откручивают.
- Вы куда гайки нести собрались?
- В металлолом сдадим.
- Да чего вы там за них получите, копейки.
- За гайки - да, а вот за поезд…
* * *
Иногда хочется простого человеческого начала отопительного сезона...
* * *
Мы с мужем теперь лучше ладим друг с другом, после того как поняли, насколько наши крики расстраивают собаку.
* * *
«Еще два блинчика - и расходимся», - шептали Тоське швы на юбке.
* * *
Скоро уже наступит 2020 год. В детстве я думал, что мы будем ездить на летающих машинах. А по факту что? Картошка опять подорожала!
* * *
На третий день путешествия в поезде Москва - Владивосток гражданин Лихтенштейна сошел с ума.
* * *
- Доктор, в последнее время я очень озабочен своими умственными способностями, - жалуется пациент психиатру.
- А в чем дело? Каковы симптомы?
- Очень тревожные: все, что говорит моя жена, кажется мне разумным…
* * *
Свободный мужчина - как свободное место в переполненной электричке.
С ним, наверное, что-то не так.
* * *
- Вы очень хорошо выполняете работу, пора вам прибавить...
- Денег к зарплате?
- Нет, объема работы.
- Но ведь с ростом нагрузки качество работы падает.
- Тогда лишим премии.
ИСТОЧНИК KP.RU