2019-09-27T01:47:07+03:00
Звезды

«Невероятно хороша»: 15-летняя дочь Олега Газманова выросла редкой красавицей

Марианна унаследовала эффектную внешность своей мамы
Ирина СУХАНОВА
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15-летняя Марианна Газманова в будущем может стать актрисой или моделью. Фото: Инстаграм.15-летняя Марианна Газманова в будущем может стать актрисой или моделью. Фото: Инстаграм.
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Когда-то Олег Газманов женился на одной из самых красивых женщин России: они познакомились, когда Марина еще была замужем за Вячеславом Мавроди – братом печально известного основателя «МММ». С тех пор прошло больше двадцати лет, супруги вырастили двоих сыновей, Родиона и Филиппа, и воспитывают дочку. Марианне скоро исполнится 16, и у девушки есть все задатки стать актрисой или моделью – наследница артиста невероятно фотогенична. Дочь Газманова унаследовала красоту своей матери, и камера отлично передает семейное сходство.

Марианна нечасто делится снимками в Инстаграме, но каждая опубликованная ею фотография тут же набирает кучу «лайков». Последний снимок, который она разместила на своей страничке, снова подтверждает, что дочь певца выросла редкой красавицей.

На фото Марианна позирует в белом платье на фоне моря. Из-за яркого макияжа девушка выглядит гораздо старше своих лет. Как проницательно замечают подписчики, Марианна «разобьет немало сердец». «Невероятно хороша», - пишут они в комментариях.

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When you come back , you don t come back to the same
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- Дочь. Ювелирная работа, созданная в страстной ЛЮБВИ на Мальдивах, окутанная медным золотом и лазурной негой. Придирчива к себе до веснушек. Подросток, одним словом, - написала как-то Марина Газманова, поделившись снимком Марианны.

Помимо эффектной внешности дочь певца унаследовала многие таланты родителей. Марианна учится в школе с театральным уклоном, где, кроме общеобразовательных предметов, осваивает пение, танцы, актерское мастерство, историю театра и джаза, а также берет уроки игры на гитаре. Девушка танцует в студии Аллы Духовой «Тодес» хип-хоп и брейк-данс. А еще снимается в фотосессиях – как говорит ее мама, в «терапевтических целях».

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I m back
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- Я позволяю Марианне выпустить пар на фотосессиях с фотографом-психологом, - как-то рассказала в Инстаграме Марина Газманова. - Она подбирает команду молодых стилистов, совместно принимают решение, что будут творить и вытворять. Здесь я разрешаю все! Но я доверяю этим людям, они проверены мною. Да, соглашусь, слишком накрашена. Смотрит на себя со стороны Марианна и тоже делает выводы. Но пусть немного поиграет во взрослую.

Олег Газманов с женой Мариной и дочкой Марианной. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Олег Газманов с женой Мариной и дочкой Марианной.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Красавицей дочкой гордится и Олег Газманов. По словам артиста, Марианна пока не определилась со своим будущим и пробует себя во многих сферах.

- Марьяше в этом году исполнилось 15 лет. Это непростой возраст, она частенько огрызается, - рассказал Олег Газманов в интервью «КП». - Я тоже огрызался в свои 15, но теперь начинаю понимать, что был во многом не прав. Поэтому сейчас стараюсь просто ее любить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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