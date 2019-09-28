2019-09-28T10:17:01+03:00
Политика

Одним махом семерых побивахом. Вместе с собой

Украину признали токсичной. И не только для соседей
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
Поделиться:
Чего добился президент Украины, съездив в Нью-Йорк на Генассамблею ООН?Чего добился президент Украины, съездив в Нью-Йорк на Генассамблею ООН?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Из событий уходящей недели вне конкуренции, наверное, все, что окружало президента Украины на этой неделе, начиная от поездки на Генассамблею ООН и встречу с Трампом на полях этого форума и заканчивая суетой вокруг записи его летнего разговора с президентом ША и последствий публикации стенограммы этого общения.

Нет, на Украине поначалу все обрадовались резко повысившейся роли Зеленского в мировой политике. Сразу после того, как американские демократы заявили о начале процедуры импичмента в отношении нынешнего хозяина Белого дома, укропатриоты аж взвыли от восторга.

- В одной руке Зеленского – карьера Трампа, а в другой – судьба Байдена. Сейчас он может без особых усилий сломать и то, и другое, - написал один из местных аналитиков (прямо, как в бессмертном армейском фольклоре о письме любимой). Незабываемый Павло Климкин (О! Павло!) поддернув штаны или закатав джинсы – не так уж важно, объявил, что «Украина показала, на что она способна», а еще один представитель украинского журналистского корпуса Роман Цимбалюк заявил: «Кто бы мог подумать, что Украина будет «назначать» или «переназначать» президента США». Погорячились, конечно, но наблюдать за этим всем смешно.

Между тем, жалобы Зеленского Дональду на Ангелу и Эммануэль в телефонном разговоре не остались без внимания. В Европе негодуют из-за украинской неблагодарности и назвали слова Зеленского «клеветой на ЕС». И готовят ответный ход, от которого Киеву икнется еще не раз и не только икнется. Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич назвала объём помощи Украине от ЕС беспрецедентным. Европейские финансовые институты с 2014 года вместе с ЕС «мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ» на Украине. И теперь в ЕС посчитали, что пора бы выяснить, куда эти миллиарды делись. Как раньше, кстати, и Трамп распорядился приостановить военную помощь Киеву до выяснения по итогам ревизии, на что пошла предыдущая. В общем, со всех сторон полетело, и практически одновременно. И у всех реакция на Зеленского просто-таки из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Так он, лукавый, презлым заплатил за предобрейшее?!»

Не все ясно и с импичментом. Мало того, что его почти наверняка заблокируют республиканцы в Сенате, так еще и демократы ведут себя как пациенты психушки, оставшиеся без присмотра персонала. Спикер палаты представителей США демократка Нэнси Пелоси сначала, пользуясь тем самым разговором, решила сделать скандал с Украиной точкой отсчета для импичмента, потом, когда выяснилось, что никакого желаемого компромата, кроме непревзойденного подхалимажа и лизоблюдства со стороны Зеленского там нет, объявила, что беседа Трампа и Зеленского – дело рук России (а что же ты, старушка, поддалась тогда на нее?), а теперь еще и объяснила, что «намерение расследовать коррупционный скандал с Байденом подрывает государственную безопасность и позорит честь государственных структур США». Прекрасная логика «носительницы демократии» и убежденной антикоррупционерки!

Абсолютная алогичность 79-летней Нэнси может быть объяснима медициной. Оно, конечно, не так и понятно, идут ли русские или не идут, но старческая деменция уже не просто наступает, а, похоже, атакует.

Но Зеленский на всем этом фоне, безусловно, красавчик! Одним махом семерых побивахом. И теперь все обтекают, включая и его самого. Может, даже, в первую очередь его самого. А в Европе политики самого разного уровня уже заявили, что Украина стала токсичной (в политической сфере) уже в межконтинентальном масштабе, и для ЕС, и для США. Супердостижение Зеленского, поехавшего, как говорится, шерсть стричь, а вернувшегося вместо этого постриженным налысо. Не зря тот же Трамп постарался максимально дистанцироваться от украинских проблем и посоветовал украинскому президенту повстречаться с Путиным и все порешать. Оно, конечно, и Москве такой подарок не особо нужен, но от соседей по планете ведь не сбежишь.

Володя, ты там не останавливайся. Звони «исчо»! И почаще.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Александр Лукашенко: У Путина нет цели присоединить Беларусь, чтоб сохранить власть
Президент Белоруссии часто дает громкие многочасовые интервью журналистам. Но здесь он, пожалуй, превзошел себя. Он собрал журналистов с Украины, что заранее предполагало - вопросы будут острые. Но ответы Батьки оказались не менее любопытными
Новости 24
"Демократы жаждут его крови": Пушков прокомментировал отставку Волкера
На борту парома на западе Греции произошел сильный пожар
На борту загоревшегося в Южной Корее судна находились граждане РФ
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
В Бундестаге призвали к скорейшему снятию санкций с РФ
В московском клубе посетитель устроил стрельбу
В Сети опубликовали "экстремальное" уничтожение автомата Калашникова
На юге Афганистана произошел взрыв у избирательного участка
Беспилотник ВВС США провел разведку у границ РФ
Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Лаврова и Трампа
В Афганистане стартовали президентские выборы
Мадуро сообщил, что в Венесуэлу прибыли специалисты из России
Лавров: Заявления США меняются день ото дня в зависимости от настроения
Один из протестующих в Монреале бросил яйцо в премьера Канады
Делегации восьми стран покинули ГА ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы
В Совфеде поддержали идею перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
Педерсен пообещал вскоре объявить дату первого заседания конституционного комитета САР
В МИД Венесуэлы назвали бессмысленными санкции США против Рауля Кастро
Акции китайских компаний упали из-за угрозы их вывода с бирж США
CNN: Спецпредставитель США по Украине подал в отставку
Слушания по импичменту Трампа в конгрессе могут начаться уже на следующей неделе
Лавров в беседе с Помпео заявил о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Демократы в конгрессе потребовали от Помпео документы для импичмента Трампа
В Испании по запросу США задержали россиянина
«Это все сказки»: Лавров рассказал, что никогда не платил штрафы за курение в штаб-квартире ООН
Аргентина хочет увеличить поставки рыбы и морепродуктов в Россию почти вдвое
Медведев утвердил комплекс мер по профилактике суицида среди детей
Лавров обвинил западные страны в нарушении международного права
В Китае игроман подстроил свое похищение, чтобы выпросить денег у жены